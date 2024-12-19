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Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile ilgili ilk kez konuştu

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Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'ı ele geçirmesi, 61 yıllık Baas rejimini sona erdirdi. Muhaliflerin Şam'a girişlerinin ardından Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya sığındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sığınma hakkını bizzat verdiği Esad için ilk kez konuştu. Esad'ın Moskova'ya gelişinden bu yana kendisiyle görüşmediğini ifade eden Putin, görüşme planının olduğunu açıkladı.

27 Kasım'da HTŞ önderliğindeki silahlı muhalif gruplar operasyonlarına başlamış ve 12 gün gibi kısa bir sürede başkent Şam'a kadar ilerlemişti. Muhaliflerin Şam'a girişinin ardından 61 yıllık Baas rejimi sona ermiş ve Beşar Esad, ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçmıştı.

SIĞINMA HAKKINI BİZZAT PUTIN VERDİ

Kremlin'den yapılan açıklamada Esad ve ailesine sığınma hakkının bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği bildirilmişti. Putin, başkent Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında güncel konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ESAD İLE GÖRÜŞMEYİ PLANLIYORUM"

Esad'ın Rusya'ya sığınmasının ardından ilk kez konuyla ilgili konuşan Putin, "Esad'ın Moskova'ya gelişinden bu yana kendisiyle görüşmedim ama görüşmeyi planlıyorum." dedi. Rusya'nın Suriye'de mağlup olmadığını da söyleyen Putin, "Suriye'de amacımıza ulaştık, orada iktidara gelenler teröristler olmadı." ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çökmüştü. Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti.

Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile ilgili ilk kez konuştu
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMengele:

Sayin Putin Esad daha isine yaramaz size yük olur sinirdisi et Türkiyeye gönder Reis iltica talebini kabul eder

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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Suriye'nin üstü şu anda bir enkaz,altındaki zengin petrol yatakları ise ABD nin kontrolünde, inşallah yanılıyorumdur.

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