Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile ilgili ilk kez konuştu

27 Kasım'da HTŞ önderliğindeki silahlı muhalif gruplar operasyonlarına başlamış ve 12 gün gibi kısa bir sürede başkent Şam'a kadar ilerlemişti. Muhaliflerin Şam'a girişinin ardından 61 yıllık Baas rejimi sona ermiş ve Beşar Esad, ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçmıştı.

SIĞINMA HAKKINI BİZZAT PUTIN VERDİ

Kremlin'den yapılan açıklamada Esad ve ailesine sığınma hakkının bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği bildirilmişti. Putin, başkent Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında güncel konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ESAD İLE GÖRÜŞMEYİ PLANLIYORUM"

Esad'ın Rusya'ya sığınmasının ardından ilk kez konuyla ilgili konuşan Putin, "Esad'ın Moskova'ya gelişinden bu yana kendisiyle görüşmedim ama görüşmeyi planlıyorum." dedi. Rusya'nın Suriye'de mağlup olmadığını da söyleyen Putin, "Suriye'de amacımıza ulaştık, orada iktidara gelenler teröristler olmadı." ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çökmüştü. Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti.