Süveyda'da ateşkes ilan edildi

Süveyda'da ateşkes ilan edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Süveyda'da ateşkes ilan edildi
Haber Videosu

Suriye'nin güneyinde Dürzilerle Bedeviler arasında üçüncü gününe giren çatışmalarda 100'e yakın kişi öldü. İsrail uçakları Dürzilere destek için Süveyda semalarında gövde gösterisi yaparken Suriye güçlerinin bölgeye girmesinin ardından ateşkes ilan edildi. Suriye ordusu kent ve çevresinin kontrolünü polis güçlerine devretmeye hazırlanıyor.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, iki gündür çatışmaların sürdüğü Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehirdeki kanaat önderleri ve ileri gelenlerle varılan anlaşma doğrultusunda ateşkesin ilan edilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Ebu Kasra, "Şehirdeki tüm askeri birliklerimize ateşkes uygulanması talimatı verilmiştir. Ancak yasa dışı silahlı gruplar tarafından herhangi bir saldırı durumunda, yalnızca ateş açılan kaynaklara karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 100'Ü AŞTI

Suriye İçişleri Bakanlığı, iki gündür devam eden çatışmalarda 30 kişinin öldüğünü açıklarken Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yerel kaynak ağına dayanarak ölü sayısının 99'a yükseldiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Çatışmalarda ikisi çocuk, ikisi kadın toplam 60 Dürzi'nin, 18 Bedevi'nin öldüğü kaydedildi.

Suriye Savunma Bakanlığı sözcüsü Hasan Abdülgani, İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde bölgeye asker ve güvenlik güçleri göndererek duruma hızla müdahale edildiğini, "yasa dışı bir silahlı grubun" saldırısında 18 askerin öldüğünü bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları! Zincir marketin merkez binasında dikkat çeken sistem

Ünlü zincir marketin merkez binasındaki sistem polisleri bile şaşırttı
'LGS'den pis koku geliyor' sözleri Bakan Tekin'i çok kızdırdı

Bakan çok kızdı: Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt: Artış yapabiliriz ama...

Asgari ücrete ara zam sorusuna yanıt: Yapabiliriz ama...
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi

Muzaffer Nine birikimini teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz etkinliklerinde 'Atatürk fotoğrafları yasaklandı' iddiasına yalanlama

15 Temmuz öncesi ortalığı karıştıran "Atatürk fotoğrafı" iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.