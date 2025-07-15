Süveyda'da ateşkes ilan edildi

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, iki gündür çatışmaların sürdüğü Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehirdeki kanaat önderleri ve ileri gelenlerle varılan anlaşma doğrultusunda ateşkesin ilan edilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Ebu Kasra, "Şehirdeki tüm askeri birliklerimize ateşkes uygulanması talimatı verilmiştir. Ancak yasa dışı silahlı gruplar tarafından herhangi bir saldırı durumunda, yalnızca ateş açılan kaynaklara karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 100'Ü AŞTI

Suriye İçişleri Bakanlığı, iki gündür devam eden çatışmalarda 30 kişinin öldüğünü açıklarken Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yerel kaynak ağına dayanarak ölü sayısının 99'a yükseldiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Çatışmalarda ikisi çocuk, ikisi kadın toplam 60 Dürzi'nin, 18 Bedevi'nin öldüğü kaydedildi.

Suriye Savunma Bakanlığı sözcüsü Hasan Abdülgani, İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde bölgeye asker ve güvenlik güçleri göndererek duruma hızla müdahale edildiğini, "yasa dışı bir silahlı grubun" saldırısında 18 askerin öldüğünü bildirdi.