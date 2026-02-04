Haberler

Suriye'de ABD'den DEAŞ'a 5 operasyon

Güncelleme:
ABD ordusunun Suriye'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonları devam ederken CENTCOM'dan açıklama geldi. CENTCOM, 5 günde Suriye genelinde DEAŞ'a yönelik 5 operasyon düzenlediklerini açıkladı.

  • ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Suriye'de DEAŞ'a yönelik beş hava saldırısı düzenledi.
  • Saldırılar, bir haberleşme tesisi, kritik bir lojistik düğüm noktası ve silah depolama sahaları dahil olmak üzere DEAŞ tesislerini hedef aldı.
  • Hedefler, sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve insansız hava sistemleri tarafından atılan yaklaşık 50 hassas mühimmat kullanılarak imha edildi.

Suriye'de hükümet ile YPG arasında sağlanan ateşkes, terör örgütü için de bir devrin sonu oldu. ABD, Suriye'de artık bir devlet olduğunu belirterek, terör örgütü DEAŞ'la mücadelede işbirliği yapmayacaklarını açıkladı.

ABD, SURİYE'DE DEAŞ'I VURDU

Yeni dönemde ABD'den Suriye'de ilk büyük hamle geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yaptığı açıklamada, 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Suriye genelindeki çok sayıda DEAŞ hedefine yönelik beş hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

DEAŞ TESİSLERİ HEDEF ALINDI

CENTCOM'un açıklamasına göre saldırılar; bir haberleşme tesisi, kritik bir lojistik düğüm noktası ve silah depolama sahaları dahil olmak üzere birçok DEAŞ tesisini hedef aldı.

Açıklamada, hedeflerin; sabit kanatlı uçaklar, döner kanatlı (helikopter) hava araçları ve insansız hava sistemleri tarafından atılan yaklaşık 50 hassas mühimmat kullanılarak imha edildiği belirtildi.

"DEAŞ'LA MÜCADELE KONUSUNDAKİ KARARLIĞIMIZI GÖSTERİYOR"

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Bu hedeflerin vurulması, DEAŞ'ın Suriye'de yeniden canlanmasını engelleme konusundaki kararlılığımızı ve süregelen odağımızı göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Cooper, DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasını sağlamak amacıyla koalisyon ve ortak güçlerle koordinasyon içinde hareket etmenin "Amerika'yı, bölgeyi ve dünyayı daha güvenli hale getirdiğini" söyledi.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Dünya
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSaid Amedi:

Ve, türkler buna üzüldü.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Türküler ?? sın sen kokla

yanıt3
yanıt7
Haber YorumlarıSaid Amedi:

Ayşegül Öztabak: Kız ben seni yerim, ne güzel şeysin sen öyle

yanıt5
yanıt5
Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

İlahi adalet ve Dünya lideri Trump haydi bismillah

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeniz Kisa:

DEAS artigi Suriye nin basinda

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

