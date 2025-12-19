Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter'de hesap açtı, ilk tvitini attı

Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter'de hesap açtı, ilk tvitini attı Haber Videosunu İzle
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter'de hesap açtı, ilk tvitini attı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Sezar Yaptırımları'nın nihai olarak kaldırılmasının ardından Suriye halkına hitap ederek hem tebrik mesajı yayımladı hem de sürece destek veren ülke liderlerine teşekkür etti. Şara'nın teşekkür ettiği liderler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da var.

  • Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, X platformunda bir sosyal medya hesabı açtı ve ilk paylaşımını yaptı.
  • Ahmed Şara, Sezar Yaptırımları'nın kaldırılmasını 'yeni bir başlangıç' olarak nitelendirdi ve Türkiye, ABD, Katar ve Suudi Arabistan'a teşekkür etti.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını içeren 901 milyar dolarlık 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı imzaladı.

Yıllardır Suriye ekonomisini ve günlük yaşamı felç eden Sezar Yaptırımları'nın kaldırılması sonrası Şam'dan ilk kapsamlı mesaj geldi. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yaptırımların sona ermesini "yeni bir başlangıç" olarak nitelendirerek hem Suriye halkını tebrik etti hem de sürece katkı sunan Türkiye, ABD, Katar ve Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

"SABIRLA DİRENEN SURİYE HALKINI KUTLUYORUM"

Cumhurbaşkanı Şara, ABD merkezli X platformundaki sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, yaptırımların başladığı günden bu yana büyük bedeller ödeyen Suriye halkının direncine dikkat çekti. Şara, halkın sabrını ve kararlılığını överek, "Yaptırımların ilk gününden bu yana direnen Suriye halkını yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

DEVRİMDE HAYATINI KAYBEDENLERE ÖZEL VURGU

Paylaşımında Suriye devrimi sürecinde yaşanan acılara da değinen Şara, hayatını kaybedenleri ve mağdur olanları anarak şu sözlere yer verdi:

"Denizde boğulanlara, kimyasal silahlarla nefesi kesilenlere, yerinden edilenlere ve sabırla direnen herkese teşekkür ediyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Şara, Sezar Yaptırımları'nın kaldırılması sürecine verdikleri destek nedeniyle bazı ülke liderlerine özel teşekkür etti. Şara açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a şükranlarını sundu.

ULUSLARARASI DESTEK MESAJI

Şara, devrim sürecinde Suriye halkının yanında duran Arap, İslam ve Avrupa ülkelerine de teşekkür ederek uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Mesajının sonunda Suriye halkına seslenen Cumhurbaşkanı Şara, yeni bir dönemin başladığını ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Aziz Suriye halkı, bugün sizin gününüzdür. Çile dönemi geride kaldı. El ele vererek, bu vatanı en yüce mertebelere taşıyana dek birlikte inşa edeceğiz."

YAPTIRIMLAR NDAA KAPSAMINDA KALDIRILDI

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını da içeren 901 milyar dolarlık 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) imzalayarak süreci resmiyete kavuşturmuştu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama, diğer isimlerden çok farklı

Diğer isimlerden çok farklı! İşte Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama
Akçıl'ın zehir zemberek açıklamasına Danla Bilic'ten yanıt geldi

Akçıl'ın zehir zemberek açıklamasına yanıt geldi
Pitbull bir anda içeriye girdi! Cami cemaati nereye uğradığını şaşırdı

Cuma namazında resmen kendine kurban aradı
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

sayın ŞARA????

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Miss Turkey 2025 güzeli Sıla Saraydemir oldu

Miss Turkey 2025 güzeli belli oldu
Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Bodrum'da ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü

Gözde tatil ilçesinde ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Gözaltındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilgili karar verildi
Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Yurt dışındaki Sadettin Saran'dan ilk açıklama
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapıldı
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
title