Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter'de hesap açtı, ilk tvitini attı

Yıllardır Suriye ekonomisini ve günlük yaşamı felç eden Sezar Yaptırımları'nın kaldırılması sonrası Şam'dan ilk kapsamlı mesaj geldi. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yaptırımların sona ermesini "yeni bir başlangıç" olarak nitelendirerek hem Suriye halkını tebrik etti hem de sürece katkı sunan Türkiye, ABD, Katar ve Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

"SABIRLA DİRENEN SURİYE HALKINI KUTLUYORUM"

Cumhurbaşkanı Şara, ABD merkezli X platformundaki sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, yaptırımların başladığı günden bu yana büyük bedeller ödeyen Suriye halkının direncine dikkat çekti. Şara, halkın sabrını ve kararlılığını överek, "Yaptırımların ilk gününden bu yana direnen Suriye halkını yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

DEVRİMDE HAYATINI KAYBEDENLERE ÖZEL VURGU

Paylaşımında Suriye devrimi sürecinde yaşanan acılara da değinen Şara, hayatını kaybedenleri ve mağdur olanları anarak şu sözlere yer verdi:

"Denizde boğulanlara, kimyasal silahlarla nefesi kesilenlere, yerinden edilenlere ve sabırla direnen herkese teşekkür ediyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Şara, Sezar Yaptırımları'nın kaldırılması sürecine verdikleri destek nedeniyle bazı ülke liderlerine özel teşekkür etti. Şara açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a şükranlarını sundu.

ULUSLARARASI DESTEK MESAJI

Şara, devrim sürecinde Suriye halkının yanında duran Arap, İslam ve Avrupa ülkelerine de teşekkür ederek uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Mesajının sonunda Suriye halkına seslenen Cumhurbaşkanı Şara, yeni bir dönemin başladığını ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Aziz Suriye halkı, bugün sizin gününüzdür. Çile dönemi geride kaldı. El ele vererek, bu vatanı en yüce mertebelere taşıyana dek birlikte inşa edeceğiz."

YAPTIRIMLAR NDAA KAPSAMINDA KALDIRILDI

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını da içeren 901 milyar dolarlık 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) imzalayarak süreci resmiyete kavuşturmuştu.