Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara: 'İsrail ile Güvenlik Anlaşması Müzakereleri Sürüyor'

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, "İsrail ile güvenlik anlaşması konusunda müzakereler sürüyor" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80'inci oturumuna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski Direktörü General David Petraeus'un moderatörlüğünde Concordia Zirvesi'nde gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Suriye'nin dış politikasını değerlendiren Şara, tüm ülkelerle sakin ilişkiler kurmak ve hiç kimse için tehdit kaynağı olmamak istediklerini bildirdi. Suriye'nin yeniden hayata kavuşması için yeni bir şansa ihtiyacı olduğunu belirten Şara, "Suriye son 60 yıl boyunca birçok istikrarsızlıkla karşı karşıya kaldı" ifadesini kullandı.

İsrail'in Suriye'ye saldırılarıyla ilgili de açıklama yapan Şara, "İsrail, Şam'a girişimizden bu yana Suriye'ye 1000'in üzerinde hava saldırısı ve 1400'den fazla kara ihlali gerçekleştirdi" diye konuştu.

Şara, İsrail'in sürekli Suriye topraklarına müdahale ettiğini ve İsrail'le müzakereleri sürdürmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Eğer sükunet hakim olur ve İsrail taahhütlerine bağlı kalırsa, ilişkilerin geleceğini ve işgal altındaki Golan'ı tartışmaya açabileceğiz. İsrail ile güvenlik anlaşması konusunda müzakereler sürüyor ve ileri aşamalara gelmiş durumdayız" dedi.