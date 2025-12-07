Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Doha'da Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 23'üncü Doha Forumu kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmenin detayları sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 23'üncü Doha Forumu kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23'üncü Doha Forumu kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
