Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Azerbaycan Heyeti ile Görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samir Şerifov ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ve ticari konular değerlendirildi.
SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam'da Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samir Şerifov ve beraberindeki heyetle görüştü.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Şam'a giden Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samir Şerifov ve beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik atılabilecek adımlar, bölgesel gelişmeler ve ticari konuların ele alındığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya