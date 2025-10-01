Sumud Filosu, Gazze'ye Yardım Götürmek İçin Yolculuğuna Devam Ediyor

Gazze'ye yardım götürmek amacıyla Doğu Akdeniz'de ilerleyen Sumud Filosu Mısır açıklarında.

1 Ekim Çarşamba günü açıklama yapan filo sözcüleri, varış noktasına yaklaştıkça drone faaliyetlerinin arttığını kaydetti.

Telegram kanalından yapılan bilgilendirmede, "Artık yüksek riskli bölgeye, yani önceki filoların saldırıya uğradığı ve/veya engellendiği bölgeye girdik" denildi.

Aynı gün yapılan bir başka bilgilendirmede kimliği belirsiz deniz araçlarının gemilere yaklaştığı kaydedildi.

Filonun olası bir müdahaleye karşı güvenlik protokollerini uyguladığı ifade edildi.

İtalyan donanmasına ait bir gemi de filoya eşlik ediyor.

İtalyan yetkililer, bu fırkateynin Gazze kıyılarından 150 deniz mili (278 km) uzaklığında takibi bırakacağını duyurdu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı hatırlattı ve "filonun İsrail deniz ablukasını kırma girişiminin" umutları tehlikeye attığını savundu.

AFP haber ajansına göre İsrail, filoya insani yardımları bir İsrail limanına indirme teklifi yaptı.

44 gemi seyir halinde

Sumud Filosu'nun güncellemelerin duyurulduğu internet sitesinde 44 geminin seyir halinde olduğu görülüyor.

Reuters haber ajansı, Türkiye'ye ait iki insansız hava aracının Sumud Filosu'nu takip ettiğini yazmıştı.

Savunma Bakanlığı, 30 Eylül'de bir açıklama yaptı ve "insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesinin yakından" takip edildiği duyuruldu.

Açıklamada İHA'larla ilgili bir ifade yer almadı.

Filoda İtalyan siyasetçiler ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu 500'den fazla kişi yer alıyor.

İsrail devlet televizyonu Kan'daki bir haberde, deniz komandolarının "seyir halindeki gemileri ele geçirme" gibi konularda tatbikatlar yaparak filoya müdahale etmek için hazırlandığı aktarılıyordu.

Haberde, tatbikatların "katılımcılar asgari zarar verecek şekilde" planlandığı belirtildi.

Ayrıca duruma "bilinçli provokasyon" gözüyle bakıldığı ve filoya yapılan başka yerlere yönlendirme tekliflerinin reddedildiği kaydediliyor.

Sumud Filosu, 24 Eylül'de Yunanistan açıklarında drone saldırısına uğradıklarını duyurmuştu.

Filoda yer alan doğa savunucusu Greta Thunberg ise "Bu tip saldırıları risklerinin farkındaydık. Hiçbir şey bizi durduramayacak" dedi.

Thunberg'in saldırının "korkutma taktiği" olduğunu da savundu.

Sumud Filosu hakkında neler biliniyor?

Filonun adı Arapça sebat anlamına geliyor ve Filistin topraklarında İsrail işgaline karşı gündelik hayatta uygulanan şiddetsiz direniş için kullanılıyor.

Ağustos sonunda İspanya ve İtalya'dan Gazze'ye yardım götürmek için yelken açan Küresel Sumud Filosu'nda insan hakları savunucuları, avukatlar, doktorlar ve gazeteciler bulunuyor.

Sumud Filosu Gazze'deki kıtlığa ve İsrail'in kuşatmasına bir tepki olarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefliyor.

İsrail, Gazze'de kıtlık olmadığını savunurken Hamas'ı gıdaları çalmakla suçluyor.

Filonun rotasını ve katılan gemileri

Haziran ayında aralarında Yasemin Acar ve doğa savunucusu Greta Thunberg'in de olduğu 12 kişi, Madleen gemisiyle Gazze'ye ulaşmaya çalışırken İsrail tarafından gözaltına alınmış ve ardından sınır dışı edilmişti.

Gazze'ye giden yardım teknesi SİHA'larla vuruldu: Teknede Türk eylemci de vardı

2010'da Gazze'ye doğru yol alan Mavi Marmara gemisi, İsrail güçlerinin saldırısına uğramış ve aralarında Türk eylemcilerin de bulunduğu 10 kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştı.

Bu olay İsrail'in Türkiye'yle ilişkilerini de

Daha sonra iki ülke arasındave Türkiye'de İsrail'e karşı açılan