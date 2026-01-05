Haberler

Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya suikast düzenlendiği iddiaları, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba tarafından "tamamen asılsız" denilerek yalanlanırken, Şara da iddiaların ardından başkent Şam'daki bir markette alışveriş yaparken görüntülendi.

  • Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya suikast düzenlendiği iddialarını yalanladı.
  • Ahmed Şara, başkent Şam'da yeni Suriye lirası banknotları ile alışveriş yaparken görüntülendi.
  • Market çalışanları, Şara'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve yeni banknotların tedavülü hakkında bilgi aldığını belirtti.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecraları tarafından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya suikast düzenlendiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Şara'nın saldırı sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı tedavi edildiği öne sürülmüş, kaynağı belirsiz bazı görseller paylaşıldı.

SURİYE YÖNETİMİ İDDİALARI YALANLADI

Ancak söz konusu iddialar Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el- Baba tarafından yalanlandı.El-Baba, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Şara ve bazı üst düzey yetkililere yönelik "bir güvenlik olayının yaşandığını" öne süren iddiaların, resmi kurumlara aitmiş gibi gösterilen sahte açıklamalarla dolaşıma sokulduğunu belirterek, bunların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Suikasta uğradığı iddia edilen Suriye Cumhurbaşkanı Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendiNureddin el-Baba

İddiaların "tümüyle ve kesin olarak yalan olduğunu" ifade eden El-Baba, vatandaşlara ve tüm medya kuruluşlarına, doğruluk ve sorumluluk ilkelerine riayet etmelerini, haberleri yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan almaları çağrısında bulundu.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Şara da iddiaların ardından başkent Şam'da Suriye Merkez Bankası tarafından tedavüle sokulan yeni Suriye lirası banknotları ile alışveriş yaparken görüntülendi.

Şara'nın alışveriş yaptığı Mezze Mahallesi'ndeki marketin çalışanı Heysem Hayek, Cumhurbaşkanı Şara'nın dükkanına gelerek bisküvi aldığını söyledi. Hayek, "(Şara'nın) Sağlık durumu iyidir. Mutlu olduk." dedi.

Suikasta uğradığı iddia edilen Suriye Cumhurbaşkanı Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi

Bir diğer market çalışanı Razan Halebi de, "Cumhurbaşkanı markete geldi. Buradan bir şeyler aldı. Yeni banknotların tedavüldeki yaşanan sıkıntıları dinledi." diye konuştu. Halebi, "Ödediği paraları ben aldım. Hatıra olarak elimde tutacam." ifadelerini kullandı.

