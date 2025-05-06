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Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

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Sudan'ın en büyük şehirlerinden Port Sudan'da, insansız hava aracı saldırıları kaynaklı peş peşe patlama sesleri duyulduğu bildirdi. İtfaiye ekipleri, limanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına başladı. Sudan hükümeti, olası can kayıplarına ilişkin henüz bir açıklama yapmazken saldırıları isyancı grup Hızlı Destek Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği ifade edildi.

Son dönemde iç savaşın şiddetlendiği Afrika ülkesi Sudan'da havalimanı isyancı grup Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından hedef alındı. Yetkililer, şehrin havalimanına yapılacak uçuşların güvenlik sağlanıncaya kadar durdurulduğunu belirtti.

Görgü tanıkları Port Sudan'da yaşanan patlamaları doğruladı. Sudan hükümeti, olası can kayıplarına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

HAVALİMANININ SİVİL BÖLÜMÜ İHA'LAR İLE HEDEF ALINDI

Bölgeden gelen görüntülerde, itfaiye ekiplerinin limanda çıkan büyük bir yangına müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibinin nakledildiği belirtildi. Haberde, Sudan ordusunun saldırıyı önlemek için hava savunma füzeleri ateşlediği bilgisi paylaşıldı. Port Sudan'ın havalimanı yetkilisi, saldırının sivil hedeflere yönelik olduğunu "Saldırı, sivil bölüme yapıldı" sözleriyle belirtti.

Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırıya geçti, şehir alevler içinde kaldı

ASKERİ ÜSLER DE HEDEF ALINDI

Bir ordu kaynağı, saldırının askeri üsleri hedef aldığını vurguladı. Kaynak, bir başka insansız hava aracının ise şehrin merkezindeki ana ordu üssünü hedef aldığını ifade etti. Ordu kaynağı ayrıca, görgü tanıklarının aynı yerde bir otelin de vurulduğunu söylediğini belirtti. Yetkililer, RSF'nin saldırıları İHA'lar kullanarak gerçekleştirdiğini kaydetti. Sudan hükümetinden yapılan ilk açıklamada, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırıya geçti, şehir alevler içinde kaldı

SUDAN'DA ÇATIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Sudan ordusu, 4 Mayıs'ta RSF'nin Port Sudan'a yönelik dron saldırısı başlattığını duyurmuştu. Saldırıda şehirde bulunan ordu karargahının hedef alındığı açıklanmıştı. Yetkililer, saldırı sonucu can kaybı yaşanmadığını ifade etmişti.

Sudan'da 23 ay boyunca isyancıların kontrolünde başkent Khartoum, 20-12 Mart 2025 tarihlerinde yapılan operasyonla RSF'den geri alınmıştı.

Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırıya geçti, şehir alevler içinde kaldı

Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVEFA:

Cehenneme giden yol akıl, bilim ve vicdana aykırı inananların kötü niyet taşları ile döşelidir!

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