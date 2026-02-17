Haberler

Sudan'da pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü

Sudan'da pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletindeki bir pazar yerine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 28 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda çok sayıda yaralı bulunmakta ve can kaybının artmasından endişe ediliyor. Bölge, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmaların merkezi konumunda.

SUDAN'ın Kuzey Kordofan eyaletinde bir pazar yerine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 28 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletine bağlı Sodari bölgesi yakınlarındaki El-Safiya pazar yerine, önceki günün akşam saatlerinde İHA saldırısı düzenlendi. İnsan hakları gözlem örgütleri tarafından yapılan açıklamada, saldırıda aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 28 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, ağır yaralıların bulunması nedeniyle can kaybı sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi. Söz konusu bölge, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında uzun süredir devam eden şiddetli çatışmaların merkez üslerinden biri konumunda bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Beştepe'den çarpıcı 'Umut Hakkı' çıkışı! Öcalan için tek yol var

Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı

Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize
Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor

Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Bu kez Fenerbahçelilere "Yenge" oldu
Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı

Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı
Trafiği atlatmaya çalışan çakarlı hükümet aracının önünü kesti

Trafiği atlatmaya çalışan çakarlı hükümet aracının önünü böyle kesti
Gözaltındaki ünlülerin evlerinden neler çıktı neler

Gözaltındaki ünlülerin evlerinden neler çıktı neler