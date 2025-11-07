Sudan'da Ateşkes Süreci: RSF Kabul Etti, Ordudan Yanıt Yok

(ANKARA)- Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF), Sudan Ordusu (SAF) ile iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından, "ABD liderliğindeki arabulucu grubun ateşkes önerisini kabul ettiğini" duyurdu. Katar merkezli haber ajansı ise Sudan ordusunun henüz ateşkesi kabul etmediğini bildirdi.

RSF, dörtlü arabulucu grubun ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı. Paramiliter grup, yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de içeren ABD liderliğindeki dörtlü arabulucu grubunun, savaşın feci insani sonuçlarını ele almak ve sivillerin korunmasını artırmak amacıyla önerdiği 'insani ateşkesi' kabul edeceğini" belirtti.

Bu hafta başında ABD'nin Arap ve Afrika ilişkileri kıdemli danışmanı Massad Boulos, bir ateşkes sağlanması için çabaların sürdüğünü ve savaşan tarafların "prensipte anlaştığını" söylemişti.

Boulos, Sudan basınında yer alan açıklamasında, "Her iki taraftan da herhangi bir itiraz kaydetmedik. Şu anda ince detaylara odaklanmış durumdayız" diye konuşmuştu.

SAF henüz ateşkes çağrısına cevap vermedi

Katar merkezli bir haber ajansının yetkililere dayandırdığı habere göre; Sudan ordusu, "henüz ateşkesi kabul etmediğini" açıkladı. Ajans, "Planın üç aylık bir insani ateşkesle başlayacağını ve bunun yeni bir sivil hükümeti de içerecek kalıcı bir siyasi çözüme zemin hazırlayabileceğini" iddia etti. Ayrıca haberde RSF'ye ilişkin olarak, "İki yıldır süren bu çatışmaya bir son bulma konusunda istekli olduklarını söylediler" denildi.

Sudan ordusu için ise "SAF'ın savaşmaya devam etmek istediğini defalarca dile getirdiği ve ordu yetkililerinin RSF üyelerinin Sudan toplumuna yeniden entegre edilebileceğine inanmadığı, bu yüzden Sudan ordusunun henüz ateşkesi kabul etmediği ve RSF'nin, Sudan ordusunun şartlarını karşılayacak gibi görünmediği" iddiaları yer aldı.

Yale Üniversitesi İnsani Araştırmalar Laboratuvarı: "Toplu mezarlar var"

Yale Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, dün yayınladıkları bir raporda, yeni uydu görüntülerinin şehirde "toplu mezarlarla tutarlı faaliyetler tespit ettiğini" bildirdi.

ABD üniversitesinin İnsani Araştırmalar Laboratuvarı (HRL) raporunda, "ceset imha faaliyetleri ile tutarlı kanıtlar bulunduğu", "bir camide ve eski Sudan Çocuk Hastanesi'nde toplu mezarlarla uyumlu en az iki toprak hareketliliği" tespit edildiği kaydedildi.

Raporda ayrıca metrelerce uzunlukta hendeklerin ortaya çıktığı ve hastane, cami ve şehrin diğer bölgeleri yakınında cesetlerle uyumlu nesne kümelerinin kaybolduğu belirtildi. HRL, "Uydu görüntülerinde El-Suudi Hastanesi'nde de ceset imhası veya kaldırılması gözlemlendi" ifadelerini kullandı.