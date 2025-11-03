Sudan Büyükelçisi: 'El-Faşer'deki Milisler Terörist, Ambargo Kaldırılmalı'

SUDAN Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Altayeb, Sudan 'ın Darfur bölgesindeki El-Faşer kentinde yaşananlara ilişkin, "Dünyadaki insan haklarını savunan bütün insanlara çağrıda bulunmak istiyorum; bu milislerin terörist olduklarının ilan edilmesi lazım. El-Faşer'deki bu milisler tarafından yapılan ambargonun kaldırılmasını istiyoruz. El-Faşer'de yaklaşık 200 bin kişi gıdadan ve ilaçtan yoksun. Bu savaş etnik bir savaş, ırkçı bir savaş" dedi.

Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Altayeb, büyükelçilik binasında basın toplantısı düzenledi. Büyükelçi Nadir Yousif Altayeb, geçen hafta El-Faşer'de görülmemiş bir vahşet yaşandığını belirterek, "Sivillere karşı vahşet ve gaddarlık en üst seviyede gerçekleşti. Bu olaylar başlamadan önce zaten El-Faşer şehri 2 yıldır kuşatma altında kaldı. O kuşatmada bu isyancı gruplar ne yemek ne içecek ne ilaç; hiçbir şey girmesine izin vermiyordu. Bu savaş, etnik temizlik savaşıdır. Yaklaşık 3 bin sivil vatandaşımızı öldürdüler. Vatandaşların şehirleri terk etmelerine izin vermediler. Son olaylarda, vahşi bir suç işlenmiştir. Bizim ölülerimiz, şehitlerimiz yaklaşık 20 bine yaklaştı" dedi.

'SOYKIRIM UYGULAMIŞLAR'

Büyükelçi Altayeb, "Açık bir şekilde şimdi soruyoruz; gerçekten bu teröristlere kim sponsorluk yapıyor? Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hem silah hem donanım hem para sağlamaktadır. Başka ülkelerden paralı asker getirip onlara eğitim vermektedirler. BAE saldırıyı düzenleyenlere sadece askeri ve para desteği ile kalmayıp, siyaset ve medya yoluyla da destek vermektedir. Yapılan bu vahşette en büyük pay BAE'ye aittir. Bunun artık gizli kalan bir tarafı yoktur. Maalesef uluslararası medya ve toplum şimdiye kadar pasif bir şekilde izlemektedir. İnsan hakları kanunları ve uluslararası kanunları gözetmeden veya itibar etmeden istediklerini yapıyorlar. Biz hayal kırıklığına uğradık. Uluslararası toplum gerçekten hiçbir zaman yanımızda durmadı. ' Sudan kanı bu kadar ucuz mu' diye sormak istiyoruz. Yani insan, Sudan insanı gerçekten bu kadar ucuz mu? Elimizdeki görüntülerin hepsini biz çekmedik, kendileri çekmişler. Öldürüyorlar kameranın önünde ve dünyaya yayıyorlar. Bu milisler Sudan'ın dört yanında soykırım uygulamışlar. Yaklaşık 107 köy ve şehirde soykırım uygulamışlar" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Büyükelçi Altayeb, saldırılarda BAE'nin silah sistemi de sağladığını ileri sürerek, "Sinyal karıştırıcılar, dronlar, İHA'lar, SİHA'lar. Bunları kullanmasını bilmiyorlar, dışarıdan uzman getirip eğitim veriyorlar. Bu savaş 2 aydan fazla sürmemeliydi, BAE ciddi destek verdiğinden dolayı bu kadar uzadı. Uluslararası toplum tarafından BAE'ye ciddi bir baskı uygulanması gerekir, bu şekilde savaş durabilir ve hatta uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması gerekir. Çünkü bunlar insanlığa karşı yapılan suçlardır. Sudan halkı çok ciddi bir duruş sergilemiş, çok ciddi bir direniş göstermiş, çok cesaret sergilemiştir. Bu savaşın sonunda galip olacağına da inanıyoruz" dedi.

'BU ETNİK BİR SAVAŞ'

Altayeb, Türkiye'nin her zaman Sudan'ın yanında durduğunu belirterek, "Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu savaş başladığından beri Türkiye her zaman Sudan'ın yanında olmuş ve desteklemiştir. Uluslararası bütün platformlarda, Türkiye Sudan'ı anlatmaya çalışmış, girişimlerde bulunmuş; ama çözüm bulmamıştır. Sudan'daki insani krizlerden dolayı hem ilaç krizi hem gıda krizi yaşanıyor. Türkiye bu noktada Sudan'a çok yardımcı olmuş, ne kadar insancıl olduğunu da göstermiştir. Yani bu savaş bizim için gerçekten dost kimdir, düşman kimdir, açık bir şekilde göstermiştir. Dünyadaki insan haklarını savunan bütün insanlara çağrıda bulunmak istiyorum; bu milislerin terörist olduklarının ilan edilmesi lazım. Dünya kamuoyuna gösterilmeleri lazım. El-Faşer'deki bu milisler tarafından yapılan ambargonun kaldırılmasını istiyoruz. El-Faşer'de yaklaşık 200 bin kişi bulunmakta ama gıdadan ve ilaçtan yoksunlar. Bu savaş etnik bir savaş, ırkçı bir savaş" diye konuştu.

'SUDAN'IN İNŞASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Büyükelçi Altayeb, El-Faşer'de yaşanan vahşeti Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıyacaklarını ve her platformda konunun üzerine gidileceğini belirterek, "Sudan'ın yeniden inşası konusunda yoğun bir şekilde çalışacağız. Çünkü, o bölgede altyapıyı, hastaneleri, okulları mahvettiler. Tekrar eski haline getiremeye çalışacağız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, çok ciddi bir girişimde bulunarak taraflar arasında savaşın bitmesi için arabuluculuk faaliyetini üstlendi. İyi niyetle karşıladık bu durumu. Fakat bu girişim sekteye uğradı. BAE, silah ve para desteği verdiğini kabul etmiyor. Bu yüzden bir çözüme ulaşamadık" dedi.