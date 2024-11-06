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Su faturasında yazan tutarı görünce kalp krizi geçirdi

Su faturasında yazan tutarı görünce kalp krizi geçirdi
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İtalya'da 88 yaşındaki bir kadın, su şirketinin yanlışlıkla hesabından 7 bin Euro çekmesi ve ek ödeme talebiyle gelen şokun ardından kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

İtalya'da 88 yaşındaki bir kadın su faturasında yazan tutarı görünce kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Sanremo şehrinde yaşamını sürdüren Caterina Giovinazzo isimli kadın, su faturasında yazan miktarı görünce fenalaştı. Ağustos-Ekim dönemini kapsayan faturanın tutarı 15 bin Euro'ydu. Su firması, kadının hesabında bulunan nakit 7 bin Euro'yu çekti ve 8 bin Euro'luk ödemenin de yatırılmasını istedi.

Giovinazzo, faturayı görünce kalp krizi geçirdi ve 40 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşama tutunma mücadelesini kaybetti.

Su faturasında yazan tutarı görünce kalp krizi geçirdi

GERÇEK TUTAR 48 EURO ÇIKTI

Talihsiz kadının ölümünün ardından evindeki maksimum su tüketiminin birkaç metreküp olduğu ve yalnızca 48 Euro tuttuğu ortaya çıktı. Su firması, durumun kendi hataları olduğunu kabul ederek, "Bu miktarın oluşma nedenlerini doğrulamak için derhal aileyle iletişime geçeceğiz." açıklamasında bulundu.

Su faturasında yazan tutarı görünce kalp krizi geçirdi

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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