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İngiltere Başbakanı Starmer: İran ile ABD arasındaki anlaşmadan memnuniyet duydum

İngiltere Başbakanı Starmer: İran ile ABD arasındaki anlaşmadan memnuniyet duydum
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ile İran arasında varılan barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Starmer, anlaşmanın bölgesel istikrar ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına varılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına varılmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "ABD ile İran arasında bugün bir anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, savaşı bitirmeye, bölgesel istikrarı sağlamaya ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya doğru atılmış çok önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Pakistan ve Umman gibi ara bulucular ve çözüme katkı sağlayan tüm tarafları tebrik eden Starmer, "Uzun süredir tansiyonun düşmesi çağrısı yapıyoruz. Artık Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve kalıcı olarak tamamen açık kalmasını sağlamak amacıyla mutabakat zaptının tam olarak uygulanmasına ve nükleer anlaşmanın ayrıntılı unsurlarının nihai hale getirilmesine odaklanmak gerekiyor" dedi.

'HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GÖREV YAPMAYA HAZIRIZ'

Starmer, teknik görüşmelere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydederek, önceliklerinin kalıcı ve güvenilir bir barışın sağlanması olduğunu belirtti. Geçişlerin güvenliği için Fransa'yla bir süredir uluslararası bir görev gücü oluşturma çabalarına liderlik ettiklerini anımsatan Starmer, "Hürmüz Boğazı'nda görev yapmaya talep gelirse hazırız. İran'ın nükleer programıyla ilgili verdiği taahhütleri eksiksiz şekilde uygulaması önemli. İngiltere'nin uzun süredir değişmeyen kararlı tutumu, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasının gerektiği yönündedir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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