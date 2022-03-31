Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığında olan Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti'ne Gürcistan'dan sert karşılık: Kabul edilemez

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, bölgede de çeşitli gelişmelerin yaşanmasına neden oldu. Rusya'ya yakınlığıyla bilinen ve Gürcistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden sözde Güney Osetya Cumhuriyeti de ayrılık için kolları sıvadı.

"RUSYA İLE BİRLEŞMEK STRATEJİK HEDEFİMİZ"

Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti'nin başkanı Anatoliy Bibilov yaptığı açıklamada, Rusya ile birleşmenin stratejik hedefleri olduğunu, bunun için referandum yapmak gerektiğini belirtti. Bibilov "Buna uygun hukuki adımları yakın bir zamanda atacağız." ifadesini kullandı.

"REFERANDUM KABUL EDİLEMEZ"

Bibilov'un bu sözlerine Gürcistan cephesinden tepki gecikmedi. TASS haber ajansının aktardığına göre, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani yaptığı açıklamada Gürcistan'ın ayrılıkçı Güney Osetya bölgesinde Rusya'ya katılım konusunda referandum yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani

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