Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığında olan Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti'ne Gürcistan'dan sert karşılık: Kabul edilemez - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığında olan Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti'ne Gürcistan'dan sert karşılık: Kabul edilemez

Haberler.com - Dünya
 - Güncelleme:
Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığında olan Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti'ne Gürcistan'dan sert karşılık: Kabul edilemez

Gürcistan'dan tek taraflı şekilde bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'ya katılmak için referandum yapmaya hazırlanan Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti'ne Gürcistan'dan tepki geldi. Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, bölgede referandumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, bölgede de çeşitli gelişmelerin yaşanmasına neden oldu. Rusya'ya yakınlığıyla bilinen ve Gürcistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden sözde Güney Osetya Cumhuriyeti de ayrılık için kolları sıvadı.

"RUSYA İLE BİRLEŞMEK STRATEJİK HEDEFİMİZ"

Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti'nin başkanı Anatoliy Bibilov yaptığı açıklamada, Rusya ile birleşmenin stratejik hedefleri olduğunu, bunun için referandum yapmak gerektiğini belirtti. Bibilov "Buna uygun hukuki adımları yakın bir zamanda atacağız." ifadesini kullandı.

Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti'nin Rusya'ya katılma hazırlığına Gürcistan'dan sert tepki: Kabul edilemez

"REFERANDUM KABUL EDİLEMEZ"

Bibilov'un bu sözlerine Gürcistan cephesinden tepki gecikmedi. TASS haber ajansının aktardığına göre, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani yaptığı açıklamada Gürcistan'ın ayrılıkçı Güney Osetya bölgesinde Rusya'ya katılım konusunda referandum yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti'nin Rusya'ya katılma hazırlığına Gürcistan'dan sert tepki: Kabul edilemezGürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani

Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title