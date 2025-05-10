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Sovyet Yapımı Uzay Aracı Kosmos 482, Hint Okyanusu'na Düştü

Sovyet Yapımı Uzay Aracı Kosmos 482, Hint Okyanusu'na Düştü
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1970'li yıllarda Venüs'e iniş yapmak üzere fırlatılan Sovyet yapımı Kosmos 482 uzay aracı, teknik arıza nedeniyle yörüngeden çıkarak Hint Okyanusu'na düştü. Uzmanlar, aracın atmosfere girişi sırasında büyük oranda yanarak parçalandığını belirtti.

1970'li yıllarda Venüs'e iniş yapmak üzere fırlatılan Sovyet yapımı 'Kosmos 482' adlı uzay aracı, Hint Okyanusu'na düştü.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) yaptığı açıklamada, "Kosmos 482 uzay aracı yörüngeden çıktı ve okyanusa düştü. Uzmanların hesaplamalarına göre, cihaz Moskova saatiyle 09.24'te Orta Andaman Adası'nın 560 kilometre batısında atmosferin yoğun katmanlarına girdi ve Hint Okyanusu'na düştü" denildi.

Venüs'ü incelemek amacıyla fırlatılan Kosmos 482, teknik arıza nedeniyle yıllarca Dünya'nın yüksek eliptik yörüngesinde sıkıştı. Dünya'ya geri dönen uzay aracının, atmosfere girişinin ardından büyük oranda yanarak parçalandığı açıklandı. Roscosmos yetkilileri, aracın düşüşünün Otomatik Uyarı Sistemi tarafından izlendiğini ve herhangi bir tehlike oluşturmadığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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