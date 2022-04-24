Son Dakika! Zelenski ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan garantörlük mesajı: İlkesel olarak olumlu bakıyoruz - Haberler

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Son Dakika! Zelenski ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan garantörlük mesajı: İlkesel olarak olumlu bakıyoruz

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındığı görüşmede Erdoğan, garantörlük konusuna ilkesel olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 2 ay geride kalırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, telefonda gerçekleşen görüşmede, Rusya Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.

Son Dakika! Zelenski ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Garantörlük konusuna ilkesel olarak olumlu bakıyoruz

ERDOĞAN, SİVİLLERİN TAHLİYESİNE DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.

Son Dakika! Zelenski ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Garantörlük konusuna ilkesel olarak olumlu bakıyoruz

''GARANTÖRLÜK KONUSUNDA İLKESEL OLARAK OLUMLU BAKIYORUZ''

Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan, Zelenski, Ukrayna, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Osman Tokgonul:

Ne garantörlüğü arkadaş ! Başımıza iş almayalım .

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bekir yapici:

Adeta bizi savasa müdahil etmek isteyenlere yesil isik yakiliyor yine bir maydonoz olma saplantisi abd ve ab ülkeleri niye garantör olmak ve risk almak istemiyorlar dersiniz acaba biz rusya karsisinda onlardan dahami güclüyüz veya nato bize yardimmi eder dersiniz?arabulucuk degil ama savasan bir ülkeye garantör olmak cok farkli ve riskli bir seydir.

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