Son Dakika! Zelenski ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan garantörlük mesajı: İlkesel olarak olumlu bakıyoruz

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 2 ay geride kalırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, telefonda gerçekleşen görüşmede, Rusya Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.

ERDOĞAN, SİVİLLERİN TAHLİYESİNE DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.

''GARANTÖRLÜK KONUSUNDA İLKESEL OLARAK OLUMLU BAKIYORUZ''

Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.