Son Dakika! Rusya: Taşıdığı mühimmatın patlaması sonucu gövdesinde ağır hasar oluşan Moskova kruvazörü fırtınalı deniz koşullarında battı

Rusya'nın Yılan Adası'nı kuşatan amiral gemilerinden biri olan 510 mürettebatlı "Moskova" kruvazörünün, Ukrayna tarafından bu sabah saatlerinde Neptün füzeleriyle vurulduğu duyurulmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı ise "Moskova kruvazöründe bulunan mühimmat, çıkan yangın sonucu infilak etti. Gemi ciddi şekilde hasar gördü. Tüm mürettebat tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor" açıklamasında bulunarak saldırı iddialarını yalanlamıştı.

KÖTÜ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE BATTI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamada Moskova kruvazörünün limana çekilirken kötü hava koşulları nedeniyle battığı belirtildi.

SAVAŞIN İLK GÜNLERİNDE GÜNDEMDEYDİ

Moskova kruvazörü, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ilk günlerinde Karadeniz'de Tuna Deltası açıklarında bulunan Yılan Adası'na yönelik saldırıda kullanılmasıyla gündeme gelmişti. Adadaki Ukrayna askerleri teslim olmazken, Rus ordusuna "Cehenneme gidin" çağrısında bulunmuştu.

Rusya'nın Karadeniz Filosunun 186 metre uzunluğundaki amiral gemisi Moskova, 1980'lerin başında hizmete girdi. Sovyet donanmasının Project 1164 Atlant sınıfının önde gelen gemisiyken, ilk önce Slava olarak adlandırıldı. Ancak daha sonra ismi "Moskova" olarak değiştirildi. Savaş gemisinin ana silahları P-1000 Vulkan gemisavar füzeleri olarak biliniyor. 2000 yılında Karadeniz Filosunun amiral gemisi haline gelen kruvazör, 2015 yılında Rusya'nın Suriye'de başlattığı askeri harekatında kilit rol oynamıştı.