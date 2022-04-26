Son Dakika: Rusya lideri Putin'den barış için ilk sinyal: Kiev'in anlaşma konusundaki tutumu olumlu yönde değişti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabaları için Ankara ziyaretini takiben bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

"KIRIM İLE SİVASTOPOL'UN GÜVENLİK SORUNLARINI PARANTEZİN DIŞINA İTTİLER"

Rusya lideri Putin, Genel Sekreter Guterres ile Kremlin'de yaptığı görüşmede, Kiev'in Ukrayna'daki durumu çözme konusundaki tutumunun değiştiğini, önceki niyetlerinden uzaklaştıklarını ve Kırım ile Sivastopol'un güvenlik sorunlarını parantezin dışına ittiklerini söyledi.

"MÜZAKERELERİN OLUMLU SONUÇ VERMESİNİ BEKLİYORUM"

Putin ayrıca, iki ülke arasında devam eden müzakerelerle ilgili, "Ukrayna ile görüşmeler video konferans yoluyla devam ediyor. Olumlu sonuç vermesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

28 NİSAN'DA DA ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK

Barış için diplomasi trafiğine devam eden Genel Sekreter Antonio Guterres, 28 Nisan'da da Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşecek.