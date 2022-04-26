Son Dakika: Rusya lideri Putin'den barış için ilk sinyal: Kiev'in anlaşma konusundaki tutumu olumlu yönde değişti
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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kremlin'de yaptığı görüşmede, Kiev'in Ukrayna'daki durumu çözme konusundaki tutumunun olumlu yönde değiştiğini, önceki niyetlerinden uzaklaştıklarını ve Kırım ile Sivastopol'un güvenlik sorunlarını parantezin dışına ittiklerini söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabaları için Ankara ziyaretini takiben bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
Rusya lideri Putin, Genel Sekreter Guterres ile Kremlin'de yaptığı görüşmede, Kiev'in Ukrayna'daki durumu çözme konusundaki tutumunun değiştiğini, önceki niyetlerinden uzaklaştıklarını ve Kırım ile Sivastopol'un güvenlik sorunlarını parantezin dışına ittiklerini söyledi.
Putin ayrıca, iki ülke arasında devam eden müzakerelerle ilgili, "Ukrayna ile görüşmeler video konferans yoluyla devam ediyor. Olumlu sonuç vermesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Barış için diplomasi trafiğine devam eden Genel Sekreter Antonio Guterres, 28 Nisan'da da Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşecek.