Son Dakika! NATO üyeliği krizi büyüyor, Putin'den İsveç ve Finlandiya'ya gözdağı: Askeri genişlemeye yanıt vereceğiz - Haberler

Son Dakika! NATO üyeliği krizi büyüyor, Putin'den İsveç ve Finlandiya'ya gözdağı: Askeri genişlemeye yanıt vereceğiz
- Güncelleme:
Son dakika: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olma talebi nedeniyle başlayan kriz, büyüyerek devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, konuyla ilgili çarpıcı bir çıkışta bulundu. Putin, "NATO'nun askeri altyapısını Finlandiya ve İsveç'e doğru genişletmesine yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı. Türkiye de terör örgütü mensuplarına sahip çıktıkları gerekçesiyle Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine karşı durmuştu.
Finlandiya, askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO'ya katılma başvurusu yapma kararını açıkladı. İsveç'in de Finlandiya'ya benzer bir adım içerisine girmesi, dünya siyasetini hareketlendirdi. Türkiye'nin de üyeliklerine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya ile ilgili bir yorum da Rusya Devlet Başkanı Putin'den geldi.
NATO'nun genişlemesinin bir sorun olduğunu savunan Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesinin Finlandiya ve İsveç'le bir problemi olmadığını söyledi. "NATO'nun askeri altyapısının İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesine tepki vereceğiz" diyen Rus lider, ittifaka yeni ülkelerin katılmasının ABD'nin çıkarına olduğunu ileri sürdü.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise, bu sabah yaptığı açıklamada Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararıyla birlikte küresel durumun radikal şekilde değişeceğini söyledi. Rus diplomata göre, Finlandiya ve İsveç'in NATO adımları çok geniş sonuçları olacak bir hata.
Türkiye de önceki gün İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine karşı çıktı. Fakat Türkiye'nin karşı durma sebebi farklı oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO'nun genişlemesine karşı olduğumuz için değil, teröre destek veren ülkelerin müttefik olmaması gerektiğine inandığımız için karşıyız" diye konuştu.
Çavuşoğlu'nun sözlerinin ardından bir yorum da NATO cephesinden geldi. Genel Sekreter Stoltenberg, Türkiye'nin de endişelerini gidererek ortak bir anlaşma yapılabileceğini dile getirdi.
Fakat İsveç ve Finlandiya bugün Türkiye'nin terör endişesinin tam tersi bir açıklamada bulundu. İki ülke, kendi bünyelerinde barınan 33 teröristi Türkiye'ye iade etmeyeceklerini belirterek, yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.