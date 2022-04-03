Son Dakika: Pakistan'da sıcak saatler! "ABD iç politikamıza karışıyor" diyen Başbakan İmran Han'ın çağrısıyla meclis feshedildi
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Son dakika: Pakistan'da Başbakan İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması girişiminin yankıları sürüyor. Önceki gün reddedilen güvensizlik oylamalarıyla ilgili ABD'yi suçlayan Han, "Beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir" ifadelerini kullandı. Bugün de Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi, erken seçim isteyen Başbakan İmran Han'ın çağrısı üzerine meclisi feshetti.
Pakistan'da bir süreden bu yana devam eden çalkantılı süreç, önceki gün Başbakan İmran Han hakkındaki "güvensizlik oylaması" girişiminin ardından iyice yükseldi. Oylama girişiminin reddedilmesinin ardından halka çağrı yapan ve teşekkürlerini ileten Başbakan Han, kendisini görevden almak isteyen gücün ABD olduğunu belirterek, "Beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir" dedi.
İmran Han, 8 Mart'ta Washington'daki Büyükelçilerinin ABD'li yetkililerle buluştuğunu ve resmi bir toplantıda ona "tehdit mektubunun" verildiğini belirtti. Mektupta, "İmran Han giderse Pakistan affedilecek, aksi halde sonuçları olacak" şeklinde ifadelerin yazılı olduğunu iddia eden Pakistan Başbakanı, "hem ABD ile hem de Avrupa'yla iyi ilişkileri olması gerektiğini ancak İslamabad'ın bağımsız dış politikasının önemli olduğunu" söyledi.
Pakistan'da bugün de hareketli saatler yaşandı. Cumhurbaşkanı Arif Alvi, erken seçim isteyen Başbakan İmran Han'ın çağrısı üzerine meclisi feshetti.
Han, önceki gün de güvensizlik oylarının reddedilmesinin ardından televizyona çıkarak Pakistanlılara seslendi. Ulusu tebrik eden Han, "Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri, rejim değişikliğini ve yabancı komployu reddetti" dedi. Han, demokratların halka gitmesi gerektiğine işaret ederek seçimlerin yapılması ve halkın kimin iktidarda kalacağına karar vermesi gerektiğini kaydetti.
Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmişti. Anayasa'nın 5. maddesinde, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür" ifadeleri yer alıyor.
Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta ülkenin parlamentosunda 161 "evet" oyuyla kabul edilmişti. Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla Meclis üstünlüğü, muhalefet blokuna geçmişti.