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Son Dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik isteğini destekliyorum

Dünya Haberleri

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in NATO'da önünü açalım" restine, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den yanıt geldi. Stoltenberg, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik isteğini destekliyorum." dedi.

Litvanya'da gerçekleşecek NATO Zirve'sine katılmak üzere havaalanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'yi 50 yıldır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in NATO'da önünü açalım." dedi. Basın toplantısında bu konuya değinen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik isteğini destekliyorum." ifadelerini kullandı.

11-12 Temmuz tarihleri arasında Litvanya'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenledi. Önemli mesajlar veren Stoltenberg, şöyle devam etti: "İsveç'i NATO'ya sokmak için çok çalışıyoruz. İsveç'in üyeliği konusunda Vilnius zirvesinde olumlu bir karara varmak hala mümkün.

NATO Baltık bölgesinde mevcudiyetini artırmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda daha fazla asker sevk etmiştik. Ukrayna işgalinden sonra Madrid zirvesindeki kararla bunu artırmıştık. Bu zirvede yarın ve yarından sonraki gün savunma planı üzerinde anlaşacağız. Bunun dışında tüm ittifaklarımızı koruyabilecek hale geleceğiz.

Almanya'nın kararını da mutlulukla karşıladım. Bu kararı çok uzun süredir bekliyorduk. Kişisel olarak ben ve diğer liderler aynı şeyi vurguladık. Çevremizdeki jeopolitik durum giderek daha kötü hale gelecek. Nükleer silahların yerleştirilmesi konusunda ve Wagner'in bu ülkeye gelmesi konusunda müttefik birliğine ihtiyacımız var. NATO'nun bu bölgede savunmasının güçlenmesi kolektif savunmamız açısından önemli. Bu kararın da tam zamanında geldiğini düşünüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın Vilnius kentine doğru yola çıkmadan havalimanında yaptığı açıklamada, "Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım. 50 yıldır AB kapısında bekletilen bir Türkiye var." şeklinde konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Jens Stoltenberg İsveç Nato Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (8)

Özgür Sevindik:

Adam resmen kara oglanin intikamini aliyor

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sade vatandaş:

bende isveçin natoya girmemesini destekliyorum bana kitabımıza hakaret eden imansız avrupa birliği lazım değil

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Ilker Yılmaz:

diren Erdoğan

Cevap Yaz1588Yayından Kaldır
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