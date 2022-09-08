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Son Dakika: Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Prens Charles İngiltere Kralı oldu

Dünya Haberleri

Son dakika: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 96 yaşında hayatını kaybetti. Elizabeth'in ölümünün ardından Prens Charles İngiltere Kralı oldu.

Buckingham Sarayı, 2. Elizabeth'in sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine kraliyet ailesinin üyelerinin yanına koştuğu İskoçya'daki yazlık ikametgah Balmoral Kalesi'nde öldüğünü duyurdu. Kraliçe'nin ölümü 'Londra Köprüsü yıkıldı' parolasıyla duyuruldu.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Dünya

Kraliçe 2. Elizabeth Prens Charles Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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