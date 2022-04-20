Son Dakika: KKTC'de hükümet istifa etti! Geçtiğimiz dönem kurulan 3'lü koalisyon sona erdi
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Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'nin istifasını kabul etti. Bu gelişmeyle birlikte geçtiğimiz dönem kurulan 3'lü koalisyon sona erdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Faiz Sucuoğlu dün öğle saatlerinde kabinesinde bulunan Maliye Bakanı Sunat Atun'un görevden alınması için Cumhurbaşkanın onayını istemiş fakat KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yanıt vermemişti. Bekleyiş akşam saatlerini bulunca Sucuoğlu, hükümet ortakları Ataoğlu ve Arıklı ile görüşüp hükümetinde istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu.
Dün saatler 22.00'ı gösterdiğinde UBP'nin Genişletilmiş MYK'sı gerçekleşti. Toplantı sonucu Sucuoğlu'na oy birliği ile destek kararı çıktı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti. Bu gelişmenin ardından KKTC'de Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon hükümeti dönemi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Sucuoğlu'nun hazırladığı kabine listesini 21 Şubat'ta onaylamasının ardından KKTC'de 38. hükümet kurulmuştu.
Öte yandan son dönemlerde; Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun'un görüş ayrılıkları yaşaması ve karşı karşıya gelmesi sonucunda, KKTC'de siyasi kriz yaşanmıştı.