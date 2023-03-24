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Son Dakika: İran'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Türkiye ve Azerbaycan'da da hissedildi

Dünya Haberleri

Son dakika: İran'ın Hoy kentinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, merkez üssüne 29 kilometre mesafede olan Van'ın Başkale ilçesi ve Hakkari'de de hissedildi.

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde saat 06.16'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İran'ın Batı Azerbaycan eyaleti bölgesindeki Hoy kenti olan 5,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Son Dakika: İran'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Türkiye ve Azerbaycan'da da hissedildi

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medyada sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 29 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Türkiye Deprem İran Van Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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