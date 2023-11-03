Son Dakika: Hizbullah lideri Nasrallah: ABD üslerine saldıracağız, bedel ödemeliler

Son dakika: Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu. Bu savaştan tamamen ABD'nin sorumlu olduğunu ifade eden Nasrallah, "Direniş güçlerimiz ABD'nin üslerine saldıracak, ABD bedel ödemeli" diye konuştu.

Hamas'ın 7 Ekim'de yaptığı Aksa operasyonu sonrası İsrail'in Gazze'ye bombardımanları 28 gündür sürüyor. İsrail bir yandan da kara operasyonunu genişleterek Gazze'nin merkezine doğru ilerlemeye çalışırken, diğer yandan da kuzeydeki Lübnan'dan zaman zaman saldırılarda bulunan Hizbullah'ın lideri Seyyid Hasan Nasrallah, çatışmalara ilişkin ilk kez konuşma yaptı. ABD'ye savaş ilan eden Nasrallah, "Direniş güçlerimiz ABD'nin üslerine saldıracak, ABD bedel ödemeli" dedi.

Hizbullah liderinin açıklamalarından satırbaşları:

"Aksa Tufanı Operasyonu sismik bir deprem yarattı. Operasyonun etkileri ve sonuçları asla unutulmayacak. Bu operasyon bir kapağı açtı ve İsrail'in kırılganlığını ortaya çıkardı. Bir örümcek ağından daha kırılganlar. ABD tarafından İsrail'i desteklemek üzerine verilen hızlı karar, İsrail'in nasıl başarısız olduğunu kanıtladı. Sonrasında Gazze'yi tamamen kuşatma altına aldılar. İsrail ilk günden beri yeni silahlar yeni füzeler talep etti ABD'den. Bu güçlü bir devlet mi? Bu dokunulmaz bir ordu mu?

"İSRAİL HALA BİR DERS ÇIKARAMADI"

Her şey yerine oturduğunda dünya şunu öğrenecek. Gazze'dekilerin hepsi çılgınca hareket eden bir ordu tarafından öldürüldüler. Bu olayın karşısında İsrail hükümeti hala bir ders çıkaramadı. İstedikleri şey Hamas'ı tamamen yok etmekmiş. Diğer bir hedefleri de esirleri geri götürmekmiş. İsrail tek bir askeri başarı gösteremedi. İsrail ordusu Hamas'ı yenemez. İsrail bir kara operasyonu başlatmaya çalışıyor. Ancak onların sınırlı hareketleri cesur Filistin örgütleri tarafından karşılandı.

"ABD DÜNYADAKİ EN BÜYÜK ŞEYTANDIR"

ABD savaştan tamamen sorumludur. ABD, İsrail'in kınanmasını veto ediyor, ateşkesin önünde duruyor. ABD dünyadaki en büyük şeytandır. Hiroşima'dan Vietnam'a ABD sorumlu tutulmalı, hesap vermeli. Yaptıkları için cezalandırılmalı.

"ABD BEDEL ÖDEMELİ"

Direniş güçleri ABD'nin Irak'taki ve Suriye'deki üslerine saldırı düzenleyecekler. ABD bunun bedelini ödemeli. Irak'ta yapılanların, Gazze'de yapılanların bedelini ödemeli."