Selin vurduğu Yemen'de yıldırım düşmesi sonucu bir günde 13 kişi öldü Dünya Haberleri Yemen'in kuzeyindeki Hacce ve Amran kentlerinde son 24 saatte yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Amran kentindeki vaka, bir cenaze taziyesi sırasında meydana geldi. Haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Hacce kentinin çeşitli bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi. CENAZE TAZİYESİ SIRASINDA YILDIRIM DÜŞTÜ "September Net" sitesinde yer alan haberde de, Amran kentinde bir cenaze taziyesi sırasında düşen yıldırım sonucu 6 Yemenli kadının hayatını kaybettiği, 13'ünün ise yaralandığı aktarıldı. ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR 77 CAN ALDI Birleşmiş Milletler (BM), 12 Ağustos'ta, Yemen'de şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İşte sele teslim olan Yemen'den fotğraflar; Dünya Kaynak: AA / Muhammed Semiz Amran Yemen Dünya Güncel Haberler

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