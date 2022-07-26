Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM karşıtı gösteriler devam ediyor: 15 ölü

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde dünden bugüne Birleşmiş Milletler (BM) karşıtı gösteriler devam ediyor. Daha önce Kuzey Kivu eyaletinde yer alan Goma'da 5 kişinin hayatının kaybettiğini açıklayan yetkililer, yine aynı eyalette yer alan Butembo'da 3'ü BM personeli, 7'si sivil olmak üzere toplam 10 kişinin protestolar sırasında hayatını kaybettiğini aktardı.

ÖLÜ SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde dünden bu yana devam eden BM karşıtı gösterilerde can kaybı 15'e yükselmiş oldu.

GÖSTERİCİLER BM KARARGAHINA YÜRÜDÜ

Ülkedeki BM İstikrar Misyonu'nun (MONUSCO) ülkeyi terk etmesi talebiyle dün patlak veren gösterilerde, BM karargahı yağmalanmış ve ateşe verilmişti. Göstericiler, yolları kapatarak, BM karşıtı sloganlar atarak BM karargahına yürümüştü.

Göstericileri dağıtmak için BM güçleri göz yaşartıcı gaz kullanırken, havaya ateş etti. Göstericiler ise BM güçlerine taş atarak karşılık verdi. Şiddet olayları nedeniyle BM personeli helikopterler bölgeden tahliye edildi.

ÜLKEDE ÇATIŞMALAR YILLARDIR DEVAM EDİYOR

MONUSCO, dünyanın en büyük barışı koruma operasyonlarından biri olarak biliniyor. Kasım 2021 itibariyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 12 binden fazla asker ve bin 600 polis konuşlandırıldı. MONUSCO, ülkenin doğusunda onlarca yıldır devam eden çatışmaları durduramaması nedeniyle sık sık eleştirilirken, Misyon yıllardır yavaş yavaş geri çekiliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusunda 120'den fazla silahlı grup sivil katliamlar yaparak, milyonlarca insanı yerinden etti.