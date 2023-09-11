Son Dakika: Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e yükseldi

Son dakika: Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde bilançov ağırlaşıyor. 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde şu ana kadar 2 bin 681 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan enkaz altından yaralı olarak kurtarılanların sayısı ise 2 bin 501 olarak rapor edildi.

Afrika ülkesi Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı yükseldi. Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaşarak, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 681'e, yaralıların sayısının ise 2 bin 501'e yükseldiğini duyurdu.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Bakanlık açıklamasında, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 681'e, yaralıların sayısının ise 2 bin 501'e yükseldiğini belirtti.

FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.