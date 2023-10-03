Son dakika: Parlamento'dan onay çıktı! Putin, Ermenistan'a ayak basar basmaz tutuklanacak
Son dakika: Ermenistan Parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında verilen yakalama kararını onayladı. Putin, ülkeye ayak basar basmaz tutuklanacak.
Ermenistan Parlamentosu, Rusya'nın ciddi uyarılarına rağmen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) kuruluş belgesi olan Roma Statüsü'nü bugün onayladı. Oylamada 60 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 14 milletvekili ise reddetti. Alınan kararla birlikte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhtemel bir Ermenistan ziyaretinde tutuklanması gerekecek.
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