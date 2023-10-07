Son Dakika: Dışişleri'nden İsrail-Filistin gerilimi açıklaması: Sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail-Filistin gerilimine ilişkin ilk açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu ve sonrasında İsrail ordusunun karşı saldırı hamlesine ilişkin Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz." denildi.

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