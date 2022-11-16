Son Dakika! Erdoğan'dan Polonya'ya düşen füzeyle ilgili ilk açıklama: Rusya'nın 'İlgimiz yok' açıklaması bizim için önemli
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Son dakika! Polonya sınırındaki bir köye düşen füze 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Aynı zamanda NATO üyesi olan Polonya'ya atılan füzenin Rusya tarafından atılmış olabileceği dünyayı ayağa kaldırdı. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya'nın 'İlgimiz yok' açıklaması bizim için önemli." dedi.
Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı. Polonya hükümeti orduya savaşa hazır olma talimatı verirken, NATO ise acil olarak toplanma kararı aldı.
Polonya'nın aynı zamanda NATO üyesi olması ve füzenin Rusya'dan ateşlenmiş olma ihtimali dünyada büyük korku yarattı. Rusya Polonya'ya saldırmadıklarını açıklarken, söz konusu iddiaların provokasyon olduğunu açıkladı.
G20 Zirvesi için Bali'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili ilk kez konuştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Rusya'nın yaptığı açıklamaya saygı duymak durumundayım. Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yoktur' demesi bizim için önemli. Tüm bunların yanında sabah Scholz ile yaptığımız görüşmede bunların detay araştırmasının yapılması gerektiğini söyledi. Biden'ın bu füzelerin Rus yapımı olmadığını söylemesi de önemli. Biden'in füzelerin Rus yapımı olmadığını açıklaması Rusya ile alakası olmadığını göstermektedir. İnceleme, araştırma şarttır." ifadelerini kullandı.
Erdoğan ayrıca "Bir teknik hata olmuş olabilir gibi bir yaklaşım olduğunu bize söylediler. Gelişmeler herhalde birkaç gün içerisinde çıkar. Füzelerin incelenmesi neticeyi verir. Füzelerin Rus malı olmadığını açıkladılar. Bunun üzerinden hareket etmekte fayda var. Biz, Rusya ile Ukrayna'yı aynı masa etrafında toplamaya gayret ederken, bu savaşın üçüncü ortağını bulmaya, çıkarmaya gerek yok. Burada tahrik metodunu kullanmak doğru olmasa gerek. Barışın yolu diyalogdan geçer. Döner dönmez Sayın Putin ile telefon diplomasisini sürdüreceğim." dedi.
Konuşmasının devamında Yunanistan'ın provokasyonlarına ve Ege'deki gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan'ın bu tür yaklaşımları benim her zaman söylediğim 'Bir gece ansızın gelebiliriz' kelam-ı kibarını tekrarlamak. Hadlerini bilmiyorlar biz bu noktada diyoruz ki komşuluk hukukunu bil, bizimle fazla dalaşma. Burada Türkiye var, yerini yurdunu iyi bileceksin. Bu iş kürek işi değil, yürek işidir." şeklinde konuştu.