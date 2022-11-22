Son Dakika! Sabah başka akşam başka konuşuyorlar! ABD'den Türkiye'nin Pençe Kılıç Harekatı'na ilişkin geri adım

Son dakika: Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği Pençe Kılıç Harekatı dünya gündeminden düşmek bilmiyor. ABD Savunma Bakanlığı'nın ardından bu kez de Beyaz Saray'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Pentagon sabah saatlerinde yaptığı açıklamada operasyona karşı çıkarken, Beyaz Saray ise "Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendini savunma hakkı var" ifadelerini kullandı.

İstiklal Caddesi'nde PKK/PYD'li teröristlerin bombalı saldırısı sonrası harekete geçen Türkiye, hem Irak'ın kuzeyine hem de Suriye'nin kuzeyine Pençe Kılıç Harekatı'nı başlattı. Hava harekatı ile çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin operasyonları dünya gündeminde de geniş yer buldu. Özellikle ABD'den gelen iki farklı açıklama dikkat çekti.

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI OPERASYONA KARŞI ÇIKTI

ABD Savunma Bakanlığı konu hakkında bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla operasyona karşı çıktı. Türkiye'de sivilleri hedef alan roket saldırılarının kınanmadığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye ve Irak kuzeyine Türk hava saldırılarına ve Suriyeli Kürtlerin Türkiye'nin güneyine yeni saldırılar gerçekleştirdiğine dair haberler gördük. Bunlar, DEAŞ'a karşı mücadele ve grubun yeniden dirilmemesi gibi ortak hedefleri tehdit ediyor. ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'deki durumu istikrarsızlaştıran her türlü askeri hamleyi veya Irak hükümeti ile koordine edilmeden askeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesiyle Irak egemenliğinin ihlal edilmesini reddediyor."

BEYAZ SARAY: TÜRKİYE'NİN TERÖRE KARŞI KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR

Beyaz Saray'dan ise akşam saatlerinde bambaşka bir açıklama geldi. Türkiye'nin teröre karşı kendini savunma hakkı olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor. Kendisini savunma hakkı var" denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ABD'NİN ARTIK BİZİ BİLMESİ LAZIM

Öte yandan Katar ziyareti dönüşü konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bu operasyonla ilgili ne Sayın Biden'la ne Sayın Putin'le herhangi bir görüşme yapmış değiliz. Nitekim bu olayda da olduğu gibi, her zaman söylüyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Türkiye'nin güvenlik teşkilatı, bizler icazetli çalışmıyoruz. Biz eğer bir adım atacaksak bunun kararını veririz ve bu adımı da atarız. Bu konuda Amerika'nın artık bizi bilmesi lazım. Herhalde biliyordur. Bundan sonraki süreçte zaten bizim çok daha önemli adımları kararlı bir şekilde nasıl atacağımızı, atmamız gerektiğini de inşallah hepsi görecek" ifadelerini kullanmıştı.