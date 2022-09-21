Son Dakika: ABD Başkanı Biden'dan Rusya liderinin nükleer restine yanıt: Putin sorumsuzca hareket ediyor, biz savaşın bitmesini istiyoruz

Son dakika: ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek kısmi seferberlik ilan etmesi ve kullandığı "Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız" sözlerine karşılık verdi. Putin'in sorumsuzca hareket ettiğini ifade eden Biden, "Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor. Biz savaşın bitmesini istiyoruz" diye konuştu.

Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya'ya katılmak için bağımsızlık referandumu kararı almıştı. Bu gelişmeyi Rusya tarafı olumlu karşıladı ancak ABD, NATO ve AB'den art arda tepkiler yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna'da Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek kısmi seferberlik ilan etti.

NÜKLEER TEHDİDİ GÜNDEM YARATTI

Putin'in, "Batı bizi yok etmek istiyor. Blöf yapmıyorum, toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız" sözleriyle Batı'ya nükleer tehdidinde bulunması ise yankı uyandırdı. Ukrayna lideri Zelenski bu açıklamalara, "Batı, Putin'in şantajlarına boyun eğmemeli. Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum. Putin, Ukrayna'yı kendi askerlerinin kanında boğmak istiyor. Sınırlarımız içindeki toprakları özgürleştireceğimizden eminim." yanıtını verdi.

"RUSYA EGEMEN BİR DEVLETİ HARİTADAN SİLMEK İSTEDİ"

ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta devam BM 77. Genel Kurul toplantılarına katılarak bir hitap konuşması yaptı. Konuşmasının başında Rusya-Ukrayna savaşına değinen Biden, "BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi Rusya, komşusunu işgal ederek egemen bir devleti haritadan silmek istedi." dedi. Putin'in sorumsuzca hareket ettiğini ifade eden Biden, "Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor. Biz savaşın bitmesini istiyoruz" diye konuştu.

"PUTİN, ALENİ OLARAK AVRUPA'YA NÜKLEER TEHDİTTE BULUNDU"

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün nükleer seçenek konusunda yaptığı açıklamaya da işaret ederek, "Putin, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme rejimi kapsamındaki sorumluluklarını pervasızca göz ardı ederek aleni olarak Avrupa'ya karşı nükleer silah tehdidinde bulundu." eleştirisinde bulundu.

İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için elinden geleni yapacağının altını çizen Biden, "Çin, herhangi bir şeffaflık olmaksızın daha önce görülmemiş ve endişe verici düzeyde nükleer silahlanmaya gitti." ifadesini kullandı.

BM GÜVENLİK KONSEYİNDE REFORM ÇAĞRISI

ABD Başkanı, BM Güvenlik Konseyindeki reform gerekliliklerine de işaret ederek, şunları kaydetti: "Bu kurumun (BMGK) daha kapsayıcı bir hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum ki böylece günümüz dünyasının ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilelim. ABD dahil BMGK üyelerini, BM Sözleşmesi'nin gerekliliklerini yerine getirmeye ve Konseyin güvenilirliği ve verimliliği açısından olağanüstü durumlar dışında veto hakkını kullanmamaya davet ediyorum. ABD, Konseye hem daimi hem de geçici üye sayılarının artırılmasını destekliyor. Afrika, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri için daimi üyelik fikrini uzun zamandır destekliyoruz."