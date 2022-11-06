Somali'de Türk askeri üssü yakınında intihar saldırısı: 5 kişi öldü, 11 yaralı var

Somali'de bir askeri eğitim kampına düzenlenen bombalı intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, aralarında yoldan geçen sivilllerin de bulunduğu 11 kişi yaralandı. Saldırının Türk askeri üssüne yakın bir noktada meydana geldiği belirtildi.