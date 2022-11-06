Somali'de Türk askeri üssü yakınında intihar saldırısı: 5 kişi öldü, 11 yaralı var
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Somali'de bir askeri eğitim kampına düzenlenen bombalı intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, aralarında yoldan geçen sivilllerin de bulunduğu 11 kişi yaralandı. Saldırının Türk askeri üssüne yakın bir noktada meydana geldiği belirtildi.
Somali'de Türk askeri üssüne yakın bir noktadaki askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.
Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf, basına yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'da askeri eğitim merkezini hedef alan intihar saldırısının düzenlendiği bilgisini paylaştı.
Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Yusuf, 11 kişinin yaralandığını kaydetti.
Askeri yetkili Abdirahman Ali ise terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda askeri kamp bölgesindeki yoldan geçen sivillerin de yaralandığı bilgisini verdi.