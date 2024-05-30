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Slovenya, Filistin devletini tanıma kararı aldı

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Norveç, İrlanda ve İspanya'nın ardından Slovenya da Filistin'i devlet olarak devletini tanıma kararı aldı.

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Haberler.com / Ayça Elal - Dünya

Filistin Slovenya İspanya Norveç Dünya Güncel Haberler

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