Haberler

Skandal rahip geri döndü: Çocuk istismarını kabul etmişti, şimdi Trump için dua ediyor

Skandal rahip geri döndü: Çocuk istismarını kabul etmişti, şimdi Trump için dua ediyor Haber Videosunu İzle
Skandal rahip geri döndü: Çocuk istismarını kabul etmişti, şimdi Trump için dua ediyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de uzun süredir tartışma yaratan bir skandal yeniden gündeme taşındı. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçmişte ruhani danışmanları arasında yer alan evangelist papaz Robert Morris, yıllar önce 12 yaşındaki bir çocuğa yönelik cinsel istismarı kabul etmesi nedeniyle büyük tepki çekmişti. Son günlerde Morris'in yeniden bazı dini etkinliklerde görülmesi ve Trump için dua toplantıları düzenlediği iddiaları tartışma yarattı.

  • Evangelist papaz Robert Morris, 12 yaşındaki bir çocuğa yıllarca cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.
  • Mahkeme, Robert Morris'e 6 aylık hapis cezası verdi.
  • Robert Morris, Donald Trump için dua toplantıları düzenliyor.

ABD'de büyük tepki çeken bir skandal yeniden gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ruhani danışmanlarından olan evangelist papaz Robert Morris, geçmişte 12 yaşındaki bir çocuğa yıllarca cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etmişti. Mahkeme tarafından suçlu bulunan Morris'e verilen 6 aylık hapis cezası ise ABD kamuoyunda geniş tartışmalara yol açmıştı.

İSTİSMAR SUÇUNU KABUL ETMİŞTİ

ABD basınında yer alan haberlere göre Morris, 1980'li yıllarda henüz 12 yaşında olan bir çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamalarını kabul etti. Olayın yıllarca gizli kaldığı, mağdurun yetişkinlik döneminde yaptığı açıklamalar sonrası konunun yargıya taşındığı belirtilmişti.

KARAR TARTIŞMA YARATMIŞTI

Mahkemenin Morris hakkında verdiği 6 aylık hapis cezası özellikle mağdur hakları savunucuları ve bazı dini çevreler tarafından sert şekilde eleştirildi. Birçok yorumcu, suçun ağırlığına rağmen verilen cezanın son derece hafif olduğunu savundu.

TRUMP İÇİN DUA SEANSLARI

ABD medyasında yer alan son haberlere göre Morris'in halen bazı evangelik çevrelerde etkinliğini sürdürdüğü ve Donald Trump için dua toplantıları düzenlediği ileri sürüldü.

Bu iddia, Morris'in geçmişteki suçunu kabul etmiş olmasına rağmen siyasi ve dini çevrelerde etkisini koruduğu yönünde yeni bir tartışma başlattı.

Elif Yeşil
Haberler.com
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada

İsrail çok şiddetli vuruyor! Büyük patlama anbean kamerada
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık

Trump'tan ortalığı karıştıracak sözler! Oğul Hamaney'i işaret etti
Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü

Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü
Resmen onaylandı: TFF'den tarihe geçecek karar

Resmen onaylandı: TFF'den ligin seyrini değiştirecek karar
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken ateşe benzin döken biri var
Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık

Trump'tan ortalığı karıştıracak sözler! Oğul Hamaney'i işaret etti
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti
Babanın çatıdan attığı demir oğlu öldürdü

Temizlediği çatıdan indi, oğlunu kanlar içinde yerde buldu