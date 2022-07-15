21 masum sivilin can verdiği saldırının ardından Rusya, Ukrayna'ya barış için 3 şart sundu - Haberler

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21 masum sivilin can verdiği saldırının ardından Rusya, Ukrayna'ya barış için 3 şart sundu

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Dünya
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Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Vinnıtsya kentine dün düzenlenen füze saldırısı 3'ü çocuk 21 kişinin ölümüne neden oldu. Sivillerin hedef alındığı saldırı sonrası 2 ülke arasında ipler iyice gerildi. Rusya, barış anlaşmasına varılabilmesi için Ukrayna'nın 'tarafsız' ve 'nükleersiz' statüde olması şartını koştu. Üçüncü talep ise Kırım üzerindeki Rus egemenliğinin kabul edilmesi ve Donetsk ile Luhansk'taki halk cumhuriyetlerinin statülerinin tanınması.

Savaşın ilk gününden itibaren ana hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirleyen Rusya kenti kuşatmış ancak ele geçirememiş, daha sonra ise hedefini Ukrayna'nın doğusuna çevirmişti.

FÜZE İLE VURDULAR

Dün, Ukrayna'nın Vinnıtsya kentine Rusya ordusu tarafından füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3'ü çocuk 21 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi yaralandı. Bu olayın ardından iki ülke arasında yeni gelişmeler yaşandı.

Sivilleri de vurmaya başlayan Rusya, barış için Ukrayna'ya 3 şart sundu

KULEBA, TOPRAK VERMEYİ REDDETTİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba herhangi bir barış anlaşmasının bir parçası olarak Rusya'ya toprak vermeyi reddetti ve Moskova ile Kiev arasında herhangi bir barış görüşmesinin yapılmadığını dile getirdi. Kuleba, "Ukrayna'nın bu savaştaki amacı, topraklarımızı kurtarmak, toprak bütünlüğümüzü yeniden kurmak ve Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde tam egemenliği sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Sivilleri de vurmaya başlayan Rusya, barış için Ukrayna'ya 3 şart sundu

RUS TARAFININ BARIŞ İÇİN 3 ŞARTI VAR

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Kuleba'nın bu açıklamasının ardından Rusya'nın şartlarını açıkladı. Bu nedenle açıklama Kuleba'ya yanıt olarak değerlendirildi. Andrey Rudenko, barış anlaşmasına varılabilmesi için Ukrayna'nın 'tarafsız' ve 'nükleersiz' statüde olması gerektiğini belirtti. Rudenko, Moskova'nın Kiev'den net bir yanıt beklediğinin de altını çizdi.

Rus Interfaks ajansının haberine göre, Rusya'nın bir başka talebi ise Kırım üzerindeki Rus egemenliğinin kabul edilmesi ve Donetsk ile Luhansk'taki halk cumhuriyetlerinin statülerinin tanınması.

Sivilleri de vurmaya başlayan Rusya, barış için Ukrayna'ya 3 şart sundu

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

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