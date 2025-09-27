Sisi'den tartışma yaratacak Gazze çıkışı: Kimse savaşa girmemizi beklemesin

Haberler

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Refah Sınır Kapısı üzerinden yardımların zorla geçirilmesi çağrılarına tepki göstererek, "Kimse benden Mısırlıların hayatları üzerine bahis oynamamı ve Filistinlilere zorla yardım için çatışmaya girmemi beklemesin. Ülkem vatandaşlarının güvenliğini korumakla yükümlüdür" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Gazze'ye yönelik ablukada yer almadığını ve yardımların geçişinin İsrail ile koordinasyon gerektirdiğini söyledi.

"KAPIYI ZORLAMAK ASKERİ BİR ADIM DEMEKTİR"

Askeri akademiyi ziyaretinde konuşan Sisi, bazı çevrelerin Refah kapısından zorla yardım sokulması çağrılarına dikkat çekerek, bunun askeri bir operasyon anlamına geleceğini belirtti. "Kimse benden Mısırlıların hayatları üzerine bahis oynamamı ve Filistinlilere zorla yardım için çatışmaya girmemi beklemesin" diyen Sisi, ülkesinin vatandaşlarının güvenliğini korumakla yükümlü olduğunu vurguladı.

"RAFAH, KOORDİNASYONSUZ AÇILAMAZ"

Sisi, Gazze'nin Mısır'la yalnızca 14 kilometrelik bir sınıra sahip olduğunu, deniz ve diğer İsrail kapılarıyla da dış dünyaya açıldığını hatırlattı. Refah'ın kişilerin geçişine ayrıldığını, yardımlar için ise Kerem Şalom kapısının kullanıldığını belirten Sisi, Refah'ın İsrail saldırılarında defalarca tahrip edildiğini, her seferinde onarılsa da açılmasının koordinasyon gerektirdiğini ifade etti.

"İSRAİL ANLAŞMAYI İHLAL EDİYOR"

İsrail'in askeri birliklerini 'Philadelphia Koridoru'na yerleştirdiğini ve bunun iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiğini savunan Sisi, "Burası askersiz olması gereken bir bölge; İsrail'in yerleşmesi Refah'ı fiilen kapatıyor" dedi.

"EMPATİMİZ VAR AMA ÇATIŞMAYA GİRMEYECEĞİZ"

Mısır'ın Gazze halkına yardım çabalarının süreceğini belirten Sisi,"Halkımızın empatisi var; ancak biz işin içine çatışmaya girmeyeceğiz" dedi ve Gazze'ye dair doğru bilgilerin yayılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
500
