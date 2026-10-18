Sırtında 9 kiloyla bir saatte 499 barfiks: Eski dövüşçü dünya rekoru kırdı

Kuzey İrlanda'da spor salonu işleten eski profesyonel karma dövüş sporcusu Damien Rooney, sırtında 20 librelik (yaklaşık 9 kilogram) ağırlıkla bir saatte en çok barfiks çekme dalında Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı. BBC'nin haberine göre Newry yakınlarındaki Burren'de yaşayan Rooney, 499 tekrara ulaşarak 495'lik önceki rekoru geride bıraktı.

Rooney'nin girdiği dal, avuç içleri kişiye dönük tutuşla yapılan ve yükün daha çok pazı kasına bindiği barfiks türü. Avuçların dışa baktığı klasik tutuşta ise yükü ağırlıkla sırt kasları taşıyor.

Dövüş kariyerinde "The Rage" (Öfke) lakabıyla ringe çıkan Rooney, rekor tutkusunun o dönemde başladığını anlattı. Güç ve kondisyon çalışmalarını her zaman sevdiğini söyleyen sporcu, 2018'de 24 saatte en çok barfiks rekorunu denediğini, ancak kas yırtıkları ve sıcak çarpması nedeniyle birkaç girişiminin başarısız kaldığını belirtti.

Rooney bu acıların bile dövüş sporlarının yanında hafif kaldığını söyledi: "Çok zorlayıcı, vücuda sürekli aşırı yük biniyor. Ama ağrı belli bir bölgede ve tamamen senin kontrolünde. Sert bir maçla kıyaslanamaz, arada gece ile gündüz kadar fark var."

Son başarısız denemesinin ardından antrenmanını kısa ama ağırlıklı bir saatlik hedefe göre yeniden kuran Rooney, süreyi iki dakikalık bloklara bölüp aralarda 30 saniye dinlendi. "İnsanlar hemen art arda çekmeye başladığını sanıyor ama öyle yaparsan vücut çabuk yorulur. Doğrusu, işi de toparlanmayı da en üst düzeye çıkaran bir döngü kurmak" dedi.

Rekor denemesini 1 Haziran'da yapan Rooney'ye sonuç eylülde bildirildi. Guinness'in görüntüleri farklı açılardan tek tek incelediğini, sürecin 20 haftayı bulabildiğini anlatan Rooney, sıradaki hedefinin ağırlıksız bir saat rekoru olduğunu söyledi. Bu dalda rekorun 1.010 civarında olduğunu belirten sporcu, Nisan 2027'de ise 10 bin tekrar gerektirebilecek 24 saat rekoruna yeniden talip olmayı planlıyor.

Kaynak: BBC