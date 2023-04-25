Sınıfta çektiği cinsel içerikli videoları satan öğretmenin evdeki hesabı çarşıya uymadı! Şimdi peş parasız
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Amerika'nın Arizona eyaletinde yaşayan kadın öğretmen Samantha Peer, sınıfta cinsel içerikli video çektiği ve videoyu internet üzerinden açtığı sahte hesapla sattığı ortaya çıkınca, çalıştığı okuldan istifa etmek zorunda kaldı.
Peer, geçen sene sınıfta cinsel içerikli video çektiği ve çektiği videoyu sattıktan kısa bir süre sonra bir öğrenicinin velisine yakalandı. Öğretmeni tanıyan veli durumu polise bildirdi. Polis ile okulun açtığı soruşturma sırasında Peer, öğretmenlik mesleğini bıraktı.
UMDUĞUNU BULAMADI
Öğretmenlikten ayrılan Peer, bir süre internet üzerinden cinsel içerikli videolar satmaya devam etti. Fakat sattığı videolardan beklediği geliri elde edemeyince bu işten de vazgeçip başka bir işe girdi.
İŞSİZ KALDI
Takipçilerine yaptığı açıklamada, cinsel içerikli görüntüler sattığı sayfanın aboneliğinden ayrılacağını söyleyen Peer, takipçilerinin ısrarına rağmen bu kararından vazgeçmeyeceğini söyledi.