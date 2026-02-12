Haberler

Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Güncelleme:
New York'ta 1830'larda inşa edilen bir evde şifonyerin en alt çekmecesinin arkasında Yeraltı Demiryolu'na bağlı gizli bir geçit keşfedildi. Tarihi eserlerin korunması alanında çalışan hukukçu, "Bu, nesiller boyu hatırlanacak bir keşif. Kariyerim boyunca tarihi eserlerin korunması alanında yaptığım en önemli keşif bu" ifadelerini kullandı.

New York'ta 19. yüzyıldan kalma bir evde, şifonyerin alt çekmecesinin arkasına gizlenmiş ve iki kat aşağıya inen bir merdivenle bağlantılı olduğu belirlenen gizli bir geçit ortaya çıkarıldı. Tarihçiler yapının Yeraltı Demiryolu Merchant's House Müzesi'nin içinden geçtiğini tespit etti. Keşif, Manhattan'da 100 yıldan fazla süredir keşfedilen ilk Yeraltı Demiryolu girişi olarak kayıtlara geçti.

Manhattan'ın East Fourth Street bölgesinde bulunan tarihi evde yapılan incelemelerde, bir şifonyerin en alt çekmecesinin arkasında 60x60 santimetrelik bir açıklık tespit edildi. Açıklığın, iki kat aşağıya inen dar bir merdivene ulaştığı belirlendi.

"GÜVENLİ EV" OLARAK KULLANILMIŞ OLABİLİR

Spectrum News'ün aktardığına göre söz konusu ev, 1830'lu yıllarda kölelik karşıtı kimliğiyle bilinen Joseph Brewster tarafından inşa edildi. Uzmanlar, yapının o dönemde kölelikten kaçan kişilere yardım eden gizli Yeraltı Demiryolu ağı kapsamında "güvenli ev" olarak kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor.

"BU NESİLLER BOYU HATIRLANACAK BİR KEŞİF"

Tarihi eserlerin korunması alanında çalışan hukukçu ve Pratt Enstitüsü profesörü Michael Hiller, keşfi kariyerinin en önemli anlarından biri olarak nitelendirdi. Hiller, "30 yıldır tarihi eserlerin korunması hukuku alanında çalışıyorum ve bu, nesiller boyu hatırlanacak bir keşif. Kariyerim boyunca tarihi eserlerin korunması alanında yaptığım en önemli keşif bu" ifadelerini kullandı.

Tarihçiler, geçidin tasarımına dikkat çekerek yapının bilinçli şekilde gizlendiğini vurguladı. Uzmanlar, söz konusu alanın "köle avcıları için kesinlikle görünmez olacak şekilde tasarlanmış, kasıtlı bir gizleme başyapıtı" olduğunu belirtti.

Yetkililer, keşifle ilgili detaylı tarihsel ve yapısal incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
