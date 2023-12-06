Üye Girişi
Haberler

Yeni düşman kazanmak istemiyorlar! İsrail, askerini öldürdüğü Lübnan'dan özür diledi

Son Güncelleme:
Abone Ol

İsrail, Lübnan sınırında yer alan Hizbullah mevzilerini vururken saldırıda bir Lübnan askeri de hayatını kaybetti. Bunun üzerine bir açıklama yapan İsrail ordusu olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek özür diledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Salı günü yaptığı açıklamada, Hizbullah bağlantılı bir hedefi vururken bir Lübnanlı askerin öldürülmesinden dolayı özür diledi ve 'büyük üzüntü duyduklarını' açıkladı.

"OLAY SORUŞTURULACAK"

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada "IDF, saldırı sırasında Lübnan ordusunda çok sayıda askerin yaralandığı yönünde bir rapor aldı. Saldırının hedefinin Lübnan ordu güçleri olmadığı Lübnan'a da belirtildi. IDF olaydan dolayı üzgün ve olay soruşturulacak" denildi.

Yeni düşman kazanmak istemiyorlar! İsrail, askerini öldürdüğü Lübnan'dan özür diledi

İSRAİL'İN SALDIRISI

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri dün Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Kefrkilla beldesi yakınında Lübnan ordusuna ait bir noktayı topçu atışıyla hedef aldı. Lübnan ordusu X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail saldırısında 1 askerinin öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını duyurdu.

Yeni düşman kazanmak istemiyorlar! İsrail, askerini öldürdüğü Lübnan'dan özür diledi

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırıda ilk kez bir Lübnan askeri hayatını kaybetmiş oldu.İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Bu saldırılarda 89 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Yeni düşman kazanmak istemiyorlar! İsrail, askerini öldürdüğü Lübnan'dan özür diledi

HİZBULLAH DURMUYOR

Hizbullah Hareketi de bugün yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait sınır üzerinde bulunan 4 askeri noktanın hedef alındığını duyurmuştu.

CNN: BEYAZ SARAY İSRAİL'İ UYARDI

CNN'in haberine göre ABD, İsrail'in güney Gazze Şeridi'ndeki büyük ölçekli askeri operasyonlarını Ocak ayına kadar tamamlayabileceğine ve ardından belirli Hamas üyeleri ve liderlerine yönelik daha hedefli saldırılara geçebileceğine inanıyor. CNN ayrıca Beyaz Saray'ın IDF'nin saldırısının önümüzdeki haftalarda nasıl sonuçlanacağından endişe duyduğunu ve İsrail'i hasarı ve sivil kayıplarını sınırlaması konusunda uyardığını yazdı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

Lübnan İsrail Politika Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları! KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? Topkapı Sarayı nerede, hangi günler açık? Topkapı Sarayı bölümleri neler? Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları! İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar? İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title