Sierra Leone'de 18 Yaş Altı Evlilikleri Yasaklayan Yasa Yürürlüğe Girdi

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de 18 yaş altı evlilikleri yasaklayan yasa, düzenlenen seremoniyle yürürlüğe girdi. Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Bio, "Birlikte, güvenli bir gelecek yaratmak ve herkesin gelişebileceği güvenli ortamları teşvik etmek için çalışıyoruz" dedi.

Sierra Leone'de 18 yaş altı evlilikleri yasaklayan yasa, başkent Freetown'da düzenlenen seremoniyle yürürlüğe girdi. Yerel medya, 18 yaş altı evlilik yapanların en az 15 yıl hapis cezası ve para cezası alacağını duyurdu. Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Bio yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli meslektaşlarım Afrika'nın First Lady'lerinin bu öğleden sonra 'Biz Eşitiz' kampanyasının lansmanı sırasında göstermiş oldukları yoğun destek için müteşekkirim. Etkinlik, diğer First Lady'ler, kalkınma ortakları, hükümet ve sivil toplum yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası toplumdan büyük ilgi gördü. Sevgili eşim, Julius Maada Bio'ya çocuk yaşta evliliklerin yasaklanmasına ilişkin yasayı imzalaması ve toplumsal cinsiyet eşitliğine olan sarsılmaz bağlılığı için en içten takdirlerimi sunuyorum. Ayrıca Dr. Sylvia Blyden, Hon Mariama Zombo, diğer Parlamento Üyeleri ve uzun süredir devam eden çocuk yaşta evlilik sorunuyla mücadelede birlikteliği tutkuyla savunan tüm paydaşlara şükranlarımı sunmak istiyorum. Birlikte, güvenli bir gelecek yaratmak ve herkesin gelişebileceği güvenli ortamları teşvik etmek için çabalıyoruz."