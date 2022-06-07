Kritik kenetlenme başarıyla tamamlandı! Çinli taykonatlar yörüngede 6 ay yaşayacak - Haberler

Kritik kenetlenme başarıyla tamamlandı! Çinli taykonatlar yörüngede 6 ay yaşayacak
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Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-14 mürettebatının, çevre testlerini tamamladıktan sonra Tianzhou-4 kargo aracına girdiklerini açıkladı. Yapılan ayrı bir bilgilendirmede ise mürettebatın montaj işlemleri için 6 ay yörüngede kalacağı belirtildi.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı tarafından verilen bilgilere göre, Shenzhou-14 mürettebatı, Çin'in uzay istasyonu çekirdek modülü Tianhe'ye başarılı bir şekilde kenetlendi. Öte yandan mürettebatın, Pekin saatiyle 12.19'da Tianzhou-4 kargo aracının içine girdiği aktarıldı.
6 AY YÖRÜNGEDE KALACAKLAR
Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, mürettebatın yörüngede altı ay kalacağı ve uzay istasyonunun montaj ve inşasını tamamlayacağı açıklandı.
ÇİN'İN UZAY ÇALIŞMALARI
Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor. Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong istasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.