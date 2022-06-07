Kritik kenetlenme başarıyla tamamlandı! Çinli taykonatlar yörüngede 6 ay yaşayacak - Haberler

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Kritik kenetlenme başarıyla tamamlandı! Çinli taykonatlar yörüngede 6 ay yaşayacak

Xinhua - Dünya
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Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-14 mürettebatının, çevre testlerini tamamladıktan sonra Tianzhou-4 kargo aracına girdiklerini açıkladı. Yapılan ayrı bir bilgilendirmede ise mürettebatın montaj işlemleri için 6 ay yörüngede kalacağı belirtildi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı tarafından verilen bilgilere göre, Shenzhou-14 mürettebatı, Çin'in uzay istasyonu çekirdek modülü Tianhe'ye başarılı bir şekilde kenetlendi. Öte yandan mürettebatın, Pekin saatiyle 12.19'da Tianzhou-4 kargo aracının içine girdiği aktarıldı.

Shenzhou-14 Astronotları Tianzhou-4 Kargo Aracına Girdi

6 AY YÖRÜNGEDE KALACAKLAR

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, mürettebatın yörüngede altı ay kalacağı ve uzay istasyonunun montaj ve inşasını tamamlayacağı açıklandı.

ÇİN'İN UZAY ÇALIŞMALARI

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor. Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong istasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Teknoloji Dünya Haberler

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