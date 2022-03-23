Şeyh Mansur Taburu Rus destekçisi Kadirov'un birliklerine karşı savaşmaya başladı

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 28. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar sürüyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk, Rus işgaline karşı yaptığı direnişi devam ettirirken, Ukrayna destekçisi Şeyh Mansur Taburu (Çeçenler) Rus ordusu içerisinde yer alan Kadirov'un askerlerine karşı savaşmaya başladı.

UKRAYNA DESTEKÇİSİ ÇEÇENLER RUS ORDUSUNA KARŞI SICAK ÇATIŞMAYA GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde, Rus ordusu ve Rus ordusu bünyesinde bulunan Çeçenlere karşı savaşacaklarını açıklayan Şeyh Mansur'un Çeçen savaşçıları çatışmalara başladı. Olay yerinde bulunan Çeçen savaşçının kamerasına yansıyan görüntülerde çatışmanın şiddeti görüldü. Çeçen savaşçılar, Rus destekçisi Çeçenlere bombalı saldırıda bulunurken o anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

İRPİN KAYBEDİLİRSE SIRA KİEV'DE

Görüntülerin savaşın en yoğun olarak yaşandığı şehirlerden biri olan İrpin'de kaydedildiği belirtildi. Rus ordusunun düzenli olarak bombaladığı İrpin şehri, Ukrayna işgali için kritik öneme sahip. Başkent Kiev'e yalnızca 20 kilometre uzaklıkta bulunan şehirde birçok yakıt ve gıda kaynağı olduğu biliniyor. Rus ordusunun olası bir İrpin'i ele geçirme senaryosunda Kiev'in kısa bir süre içerisinde düşeceği düşünülüyor.

RUS MEDYASI YANLIŞLIKLA GERÇEK ÖLÜM SAYISINI AÇIKLADI

Ukrayna- Rusya savaşının 27. gününde Kremlin'e yakınlığı ile bilinen Komsomolskaya Pravda gazetesi, internet sayfasında Rus ordusunun kayıplarını açıkladı. Rus gazetesi, 9 bin 861 askerin öldüğünü, 16 bin 153 askerin yaralandığını duyurdu. Ancak bu paylaşımı kısa sürede sildiler. Rusya savaşın başından bu yana kaybettikleri asker sayısını en son 498 olarak açıklamıştı.