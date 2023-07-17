Senegal'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Dakar Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Senegal Başbakanı Amadou Ba'nın diplomatik danışmanı Büyükelçi Moustapa Sokhna Diop, Büyükelçilik binasının bulunduğu Ouakam semti Belediye Başkanı Abdoul Aziz Gueye, Senegal İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi, Türk kurumların temsilcileri, basın mensupları ve Türk vatandaşları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu. Törende konuşan Büyükelçi Sağman, o gece vatanı savunmak isteyen 250'den fazla vatandaşın şehit düştüğünü belirterek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında Senegallilere bilgi verdi. Büyükelçi Sağman, terörist grup FETÖ'nün, Türk ordusu içine sızarak darbe girişiminde bulunduğunu söyledi. Başbakan Ba'nın diplomatik danışmanı Büyükelçi Diop da Senegal'in bu darbe girişimini şiddetle kınayan ilk ülkelerden biri olduğunu anımsatarak, daima Türkiye'nin ve Türk halkının yanında olduklarını dile getirdi. Tören kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu fotoğraf sergisi açıldı, film gösterimi yapıldı. Tören sonunda 15 Temmuz şehitleri anısında Büyükelçilik bahçesine fidan dikildi.