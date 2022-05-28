Seine Nehri'nde mahsur kalan katil balina için hoparlörlü drone'dan balina sesi yayılacak - Haberler

Fransa'nın Seine Nehri'nde mahsur kalan ve tatlı su ortamında sağlığı çok hızlı bozulan katil balina (Orca) için kurtarma planı açıklandı. Hoparlörlü drone ile katil balina sesleri yayılacağı ve balinanın açık denize çekileceği ifade edildi.

Fransa'nın Normandiya kıyısından 16 Mayıs'ta Seine Nehri'ne girerek mahsur kalan katil balinanın, tatlı su ortamında sürüsünden ayrılmış olmanın verdiği stresle gittikçe zayıfladığı ve sağlığının bozulduğu ifade edildi. Seine-Denizcilik Bölge İdaresi, dün yaptığı açıklamayla, balinanın yaşamını kurtarmak için deniz memelileri konusunda uluslararası ve ulusal uzmanlardan oluşan bir grup oluşturulduklarını duyurdu. Bilim insanlarından oluşan ekip, mahsur kalan katil balinanın kötüye giden sağlığının göz önünde bulundurulduğunu ve yumuşak bir müdahale ile balinayı açık denize çekmeye çalışacaklarını belirtti.

Demirören Haber Ajansı / Dünya