Üye Girişi
Haberler

Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Terör örgütü mensuplarının önceden yerleştirdiği EYP'nin patlaması sonucu İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit oldu. Acılı haber şehidin ailesine ulaştı. Şehidin acılı babası, bölücü terör örgütüne tepki göstererek, "Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar! Allah hepinizin belasını versin." dedi.

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu. Şehidin acılı babası ise bölücü terör örgütüne tepki gösterdi.

IRAK'IN KUZEYİNDEN ACI HABER

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucunda İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu duyurdu.

Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar

"BEN DE KÜRDÜM ULAN ALLAHSIZLAR"

Bahadır Rıdvan Talay'ın şehadet haberi, Adapazarı Güneşler Mahallesi Kabasakal Sokak'ta yaşayan ailesine verildi. Şehidin baba evine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı. Oğlunun şehadet haberini alan acılı baba, "Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar! İmansız oğlu imansızlar... Allah hepinizin belasını versin." ifadelerini kullanarak terör örgütüne tepki gösterdi.

Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar

OPERASYON BÖLGESİNDE 1 ASKERİMİZ DE YARALANDI

Öte yandan Bakanlık açıklamasında operasyon bölgesinde bir askerin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Astsubay Kıdemli Çavuş Pençe-Kilit Operasyonu Operasyon Sözler Irak Baba Eyp Güvenlik 3.Sayfa Politika Dünya Haberler

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

 Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Eve temizliğe çağırdığı genç kızı 6 parçaya ayırmıştı! Kadın taklidi yaparak kandırdığı ortaya çıktı

Eve temizliğe çağırdığı genç kızı 6 parçaya ayırmıştı! Kadın taklidi yaparak kandırdığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Temmuz Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Hava Muhalefeti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hava Muhalefeti filmi ne zaman, nerede çekildi? Canlı yayında kafasına sıkan adam öldü mü, yaşıyor mu? (VİDEO) Ankara'da kafasına sıkan yayıncı ne oldu, öldü mü? Üçlü Tehlike filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üçlü Tehlike filmi ne zaman, nerede çekildi? Katil Avcısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Katil Avcısı filmi ne zaman, nerede çekildi? Görümce filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Görümce filmi ne zaman, nerede çekildi? Çember: Karanlığın Gözleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çember: Karanlığın Gözleri filmi ne zaman, nerede çekildi? Allan Saint-Maximin maaşı ne kadar? Saint Maximin yıllık ne kadar kazanıyor, Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak? Hızlı ve Öfkeli 9 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı ve Öfkeli 9 filmi ne zaman, nerede çekildi? İzmir Konak, Alsancak, Bayraklı elektrik kesintisi! 12 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi saat kaçta bitecek, ne kadar sürecek? Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi ne zaman, nerede çeki Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! Dangal filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dangal filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi!
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
title